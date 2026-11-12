Lazzate, secondo gazebo di Futuro Nazionale: spazio alle donne del territorio
12 Novembre 2026
LAZZATE – Un appuntamento dedicato alle donne, al loro ruolo nella società e alla partecipazione alla vita del territorio. È l’iniziativa organizzata da Futuro Nazionale – Comitato Lazzate 1489 per domenica 15 novembre, in occasione del secondo gazebo promosso dal gruppo che fa riferimento a Roberto Vannacci.
Il gazebo sarà allestito in piazza Giovanni XXIII dalle 9.30 alle 12.30, con un momento specificamente dedicato alle donne in programma alle 11.30. All’iniziativa parteciperà Barbara Esposito.
L’incontro, presentato con il titolo “Donne per Futuro Nazionale”, vuole offrire un’occasione di confronto e condivisione con le donne del territorio, affrontando temi legati alla loro presenza nella società, nel mondo del lavoro, nella famiglia e nelle istituzioni.
L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è dare voce alle donne e valorizzarne il contributo, favorendo una partecipazione sempre più attiva alla vita della comunità.
L’appuntamento si inserisce nell’attività sul territorio del Comitato Lazzate 1489, che torna in piazza con il proprio gazebo e lo slogan “Insieme, per un’Italia più forte”.
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