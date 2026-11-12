Cronaca

LAZZATE – Attenzione ai tentativi di truffa nei negozi. È l’avvertimento comparso nelle scorse ore sul gruppo Facebook «Sei di Lazzate se…», dove è stato raccontato un episodio avvenuto sabato pomeriggio in un’attività commerciale del paese.

Secondo la segnalazione, una donna sarebbe entrata nel locale fingendo di voler acquistare alcuni prodotti e avrebbe cercato, durante le operazioni di pagamento, di impossessarsi di due banconote. Il tentativo non sarebbe riuscito grazie all’attenzione delle persone presenti, che si sono accorte di quanto stava accadendo ed hanno evitato di perdere il denaro.

Nel messaggio si riferisce anche di un secondo episodio, con modalità analoghe, che si sarebbe verificato in un’altra attività di Lazzate. La segnalazione invita quindi i commercianti, compresi gli ambulanti del mercato del mercoledì, a prestare particolare attenzione.

L’accaduto, sempre secondo quanto riportato nel post, sarebbe già stato segnalato alla polizia locale.

Al momento si tratta di episodi riferiti attraverso i social, per i quali non risultano disponibili ulteriori conferme ufficiali. L’appello è soprattutto a mantenere alta l’attenzione durante le operazioni di pagamento e di resto, verificando con cura il passaggio delle banconote.

(foto archivio)

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