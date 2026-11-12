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SARONNO – Giovedì 12 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno è attesa una giornata di maltempo, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge previste per l’intera giornata. Le precipitazioni stimate raggiungono i 27 millimetri e per il territorio è segnalata un’allerta meteo per pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10°C e una massima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2.848 metri.

I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Nord. Il quadro sarà quindi caratterizzato da precipitazioni persistenti e temperature piuttosto stabili, con appena un grado di escursione tra minima e massima.

Il peggioramento interesserà tutta la Lombardia. Un’area di bassa pressione porterà condizioni di marcato maltempo su basse pianure occidentali e orientali, zone pedemontane e alte pianure, Prealpi occidentali e orientali, Orobie e Alpi Retiche. In tutti questi settori sono previste piogge diffuse e rovesci, anche a carattere temporalesco. I venti saranno molto deboli dai quadranti orientali, in attenuazione e successiva rotazione da Nordest. Lo zero termico resterà intorno ai 2.850 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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