Città

Molti sanno che a Varese esiste il palazzo Estense oggi conosciuto come Municipio della città, può essere interessante ricostruire perché a questo edificio si attribuisce l’aggettivo estense che ovviamente rimanda alla famiglia d’Este un tempo duchi di Ferrara e in seguito duchi di Modena. Francesco III d’Este ( Modena 1698 – Varese1780) fu realmente duca di Modena e in virtù dei suoi servigi come generale dell’esercito austriaco, stanziato nella Lombardia durante il dominio asburgico, fu investito, a titolo personale, della signoria della città di Varese dall’imperatrice d’Austria Maria Teresa. Il decreto imperiale porta la data del 23 giugno 1765. Il nuovo signore di Varese era una persona colta, educata e cordiale che fece il suo ingresso ufficiale il 2 luglio 1766 e fu molto ben impressionato dal piacevole paesaggio del borgo varesino tanto che decise di lasciare la residenza milanese e acquistò una dimora nella città di cui era diventato il signore: la casa Orrigoni che fece trasformare in un piacevole palazzo che da lui prese il nome di estense dove radunò una piccola corte che diede impulso alla vita del borgo. Data la presenza del duca, alcune famiglie nobili decisero di costruire le loro ville proprio a Varese oggi conosciuta come “ città giardino”. Anche il parco del palazzo, oggi denominato “giardino estense” richiama, nelle sue forme il parco imperiale della residenza degli Asburgo a Schombrum. Francesco III convolò a nozze una prima volta nel 1720 con la principessa francese Carlotta Aglae di Borbone che lo lasciò vedovo nel 1761, in seconde nozze sposò la contessa Maria Teresa Castelbarco di Cislago, vedova del conte Antonio Simonetta. La nuova consorte, solo contessa per nascita, ambiva ad un titolo più importante , e tanto insistette che Francesco ottenne per lei il titolo di altezza reale dall’imperatrice Maria Teresa, come moglie di un duca regnante (Modena) peccato che solo tre giorni dopo l’ambito riconoscimento mori il 13 agosto 1765. Il duca Francesco III di Modena–Este mori a Varese il 22 febbraio 1780 e scelse come sepoltura il convento dei Cappuccini di Casbeno a Varese. Questo edificio fu soppresso durante la Repubblica Cisalpina e destinato, nel XIX secolo, ad un altro uso. I nuovi proprietari dell’immobile non ritennero consona, con la nuova destinazione la presenza di quella sepoltura. Fu così che il feretro del Signore di Varese fu traslato in un semplice loculo del cimitero di Giubiano, castellanza del capoluogo varesino, dove ancora oggi si trova.

Dida: Ritratto del duca Francesco III – Ritratto del duca Francesco III posto nel salone dove oggi si svolge il Consiglio Comunale – Lapide del loculo di Francesco III – Il palazzo Estense di Varese oggi Municipio

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09