Cronaca

SARONNO – Nuovo allarme bomba nelle scuole del territorio. Dopo la giornata di mercoledì 11 novembre, segnata da evacuazioni e interventi delle forze dell’ordine, questa mattina, giovedì 12 novembre, è arrivata una seconda ondata di messaggi minatori. Nuove segnalazioni riguardano Castiglione Olona, Gorla e Uboldo. Messaggi sono stati segnalati anche nella provincia di Monza e Brianza.

La nuova email sarebbe arrivata alle 9.39 nelle caselle di posta delle segreterie scolastiche. Il messaggio, secondo quanto riporta la Repubblica, è nuovamente firmato Mikhail Andropov, lo stesso nome utilizzato per le minacce del giorno precedente, ma questa volta risulterebbe inviato da un dominio delle Filippine. L’oggetto è “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”.

Una seconda lettera con nuove minacce

Il contenuto è più lungo e aggressivo rispetto alla prima comunicazione. Il mittente sostiene di aver collocato diversi ordigni, compreso uno a Palazzo Chigi, e chiede esplicitamente le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Altrimenti ve ne pentirete amaramente”, si legge nel messaggio, che prosegue con una descrizione delle presunte caratteristiche degli esplosivi. La lettera arriva anche a sostenere che un ordigno sarebbe già esploso in una scuola, provocando vittime. Si tratta di un’affermazione contenuta nel messaggio minatorio, priva di riscontri e che non deve essere confusa con una notizia accertata.

Le nuove segnalazioni nel Varesotto e in Brianza

Le nuove segnalazioni riguardano Castiglione Olona, Gorla e Uboldo. La seconda ondata di messaggi avrebbe raggiunto anche istituti della provincia di Monza e Brianza. Resta da chiarire quali scuole abbiano ricevuto la comunicazione e se siano state disposte nuove evacuazioni. La situazione riporta l’attenzione su quanto accaduto mercoledì 11 novembre, quando le minacce avevano raggiunto migliaia di scuole italiane. Nel Saronnese erano state evacuate anche la scuola Aldo Moro e Rodari, il liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno, mentre altri interventi avevano interessato Origgio, Castiglione Olona, Tradate e i comuni del Tradatese.

Le verifiche svolte nella prima giornata non avevano evidenziato la presenza di ordigni. Le autorità avevano ricondotto le comunicazioni a una serie di falsi allarmi, pur mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza degli istituti e sull’individuazione dei responsabili. Ora la seconda email riapre il caso e pone nuovamente le scuole davanti alla necessità di valutare le segnalazioni e adottare le procedure di sicurezza previste.

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