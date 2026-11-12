Comasco

ROVELLO PORRO – Un mese di novembre ricco di iniziative culturali, appuntamenti per le famiglie, spettacoli teatrali e momenti di sensibilizzazione. Il calendario promosso dal Comune di Rovello Porro, attraverso l’assessorato alla Cultura e in collaborazione con le associazioni del territorio, propone numerosi eventi distribuiti tra il teatro San Giuseppe, la biblioteca comunale, il Centro civico e altri luoghi del paese. Dopo i primi appuntamenti del mese, il programma proseguirà da sabato 14 novembre fino a domenica 29 novembre.

Sabato 14 novembre: letture per i bambini e teatro

La giornata di sabato 14 novembre si aprirà alle 10 alla biblioteca comunale, al Centro civico di piazza Alessandro Porro 19, con l’iniziativa «Leggimi qui, leggimi forte – Puzzle edition», organizzata dal Comune e dall’assessorato alla Cultura. L’appuntamento, dedicato ai bambini dai 2 ai 3 anni, proporrà giochi e letture pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri.

In serata, alle 20.45, il teatro San Giuseppe di via Dante 109 ospiterà «La luna degli attori», commedia brillante portata in scena dalla compagnia teatrale La Lampada. Un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del teatro e del divertimento.

Domenica 15 novembre: l’accoglienza del nuovo parroco

Domenica 15 novembre sarà dedicata a un appuntamento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale. È infatti prevista l’accoglienza del nuovo parroco, don Enrico Nespoli.

Il programma prevede un corteo verso la chiesa parrocchiale per la messa solenne, con ritrovo al santuario della Beata Vergine del Carmine alle 16. Un momento di partecipazione religiosa e comunitaria per dare il benvenuto al sacerdote.

Sabato 21 novembre: letture e uno spettacolo sulla violenza di genere

Due gli appuntamenti in programma sabato 21 novembre.

Alle 10, alla biblioteca comunale del Centro civico di piazza Alessandro Porro 19, si terrà il «Gruppo di lettura di albi illustrati per bambini 04/05 anni», un incontro dedicato ai piccoli lettori di 4 e 5 anni, promosso dal Comune e dall’assessorato alla Cultura.

Alle 21, nella sala riunioni del Centro civico, sempre in piazza Alessandro Porro 19, sarà invece proposto «Ferite a morte», iniziativa organizzata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo sarà presentato dal Comune di Rovello Porro con la collaborazione dell’associazione culturale La Compagnia dei Gelosi. L’ingresso sarà libero.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, in vista della ricorrenza internazionale del 25 novembre.

Domenica 22 novembre: musical al teatro San Giuseppe

Domenica 22 novembre, alle 16, il teatro San Giuseppe di via Dante 109 ospiterà «This is me», musical a cura della compagnia Del Borgo, in collaborazione con l’oratorio San Giuseppe.

Lo spettacolo arricchirà il calendario teatrale del mese con una proposta musicale rivolta al pubblico cittadino.

Sabato 28 novembre: doppio spettacolo per i bambini

Sabato 28 novembre sarà la volta di «Natale… che magia!», spettacolo per famiglie organizzato da Geniattori in collaborazione con la scuola dell’infanzia Campi Robbiani e altre scuole dell’infanzia.

L’appuntamento si svolgerà al teatro San Giuseppe di via Dante 109, con due rappresentazioni previste alle 15 e alle 17.30.

L’iniziativa accompagnerà i più piccoli e le loro famiglie verso il periodo natalizio attraverso uno spettacolo dedicato alla magia delle feste.

Domenica 29 novembre: camminata contro la violenza sulle donne

Il calendario si concluderà domenica 29 novembre con «Camminata contro la violenza sulle donne», promossa dall’associazione Genitori in Gioco in collaborazione con G.S. Rovello e Associazione Helianto, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro.

Il ritrovo è previsto alle 14.30 al Centro civico di piazza Alessandro Porro 19, da dove prenderà il via la manifestazione. L’iniziativa proporrà un momento di partecipazione collettiva e sensibilizzazione, con diversi interventi previsti nel corso dell’appuntamento.

La camminata rappresenterà l’ultimo evento del programma culturale di novembre, che affianca alle proposte di intrattenimento e alle attività per l’infanzia anche occasioni di riflessione su temi sociali di particolare attualità.

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