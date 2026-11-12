Città

SARONNO – Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute maschile, con la possibilità di effettuare una visita urologica gratuita. È l’iniziativa organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione provinciale di Varese, nell’ambito della campagna “Novembre mese blu”.

L’appuntamento è in programma martedì 17 novembre, dalle 9 alle 12, a Casa Marta, in via Petrarca, all’angolo con via Piave, a Saronno.

L’iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a uno screening urologico gratuito, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per la salute dell’uomo.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono disponibili fino a esaurimento. Per riservare una visita è necessario telefonare al numero 3312625297, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

L’appuntamento rientra nelle iniziative promosse dalla Lilt nel mese di novembre per sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Saronno. Un’occasione per dedicare attenzione alla propria salute, approfittando di un servizio gratuito organizzato sul territorio.

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