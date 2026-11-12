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TRADATE – Una serata di musica swing per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione del diabete. È l’iniziativa in programma sabato 14 novembre alle 21 a Villa Truffini (nella foto), dove si terrà “Che Note quella Notte!”, appuntamento a ingresso libero organizzato in occasione della Giornata mondiale del diabete. La serata sarà diretta dal maestro Francesco Paciariello, con la partecipazione speciale della scuola di ballo Swingin’ Folks. Musica e divertimento diventeranno così un’occasione per richiamare l’attenzione sui corretti stili di vita, sull’importanza dell’attività fisica e sulla necessità di riconoscere precocemente i segnali della malattia.

All’appuntamento saranno presenti medici e infermieri della Diabetologia di Asst Sette Laghi, diretta da Cristina Romano, a disposizione del pubblico per fornire informazioni, rispondere alle domande e approfondire i temi della prevenzione.

L’iniziativa di Tradate rientra nel programma promosso da Ats Insubria e Asst Sette Laghi per la Giornata mondiale del diabete, che comprende anche altri appuntamenti sul territorio.

Sempre sabato 14 novembre, a Varese, si svolgerà “Camminiamo insieme”, una passeggiata dedicata alla salute e al movimento. Il ritrovo è fissato alle 9.45 alla fontana del Parco di Villa Recalcati, con partenza alle 10 e arrivo alle 11.30 a Palazzo Estense, dove è previsto un momento informativo con i professionisti sanitari. Il programma prenderà il via già oggi mercoledì 11 novembre a Como, nella Sala Stemmi del Comune, con un incontro dedicato alla prevenzione e ai corretti stili di vita nell’ambito dell’iniziativa “Como in Salute”, promossa in collaborazione con l’Ordine dei medici, Ats Insubria, Asst Lariana e Comune di Como.

«La prevenzione diventa più efficace quando riesce a uscire dai soli contesti sanitari e a entrare nei luoghi di vita delle persone», sottolinea Salvatore Gioia, direttore generale di Ats Insubria, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e associazioni. Tre appuntamenti diversi, dunque, accomunati dall’obiettivo di avvicinare i cittadini alla conoscenza del diabete e promuovere comportamenti quotidiani utili alla tutela della salute.

11112026