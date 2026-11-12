Tre stelle Michelin tra Saronno, saronnese e Bassa comasca. E una novità in città
12 Novembre 2026
SARONNO – Tre ristoranti stellati tra Saronno, Origgio e Lomazzo, ai quali si aggiunge un nuovo Bib Gourmand. La Guida Michelin Italia 2027, presentata oggi, giovedì 12 novembre, a Piacenza, conferma il ruolo della ristorazione di qualità nel territorio. Restano nell’elenco dei locali con una stella Michelin Sui generis. di Saronno, Olio di Origgio e Trattoria contemporanea di Lomazzo, guidata dallo chef uboldese Davide Marzullo.
A completare il quadro è il riconoscimento ottenuto da Olio Fishbar di Saronno, entrato tra i Bib Gourmand 2027, la selezione Michelin dedicata ai ristoranti che propongono una cucina di qualità con un buon rapporto tra prezzo e proposta gastronomica.
A Saronno si conferma tra i ristoranti stellati sui generis., in via Roma 35. Il locale continua a rappresentare uno dei riferimenti della ristorazione cittadina, mantenendo il prestigioso riconoscimento della guida gastronomica internazionale. Conferma anche per Olio di Origgio, che aveva conquistato la sua prima stella nell’edizione 2026. Il ristorante, con lo chef executive Andrea Marinelli, mantiene così il proprio posto nella selezione dei locali stellati. Il terzo riconoscimento riguarda Trattoria contemporanea di Lomazzo, guidata da Davide Marzullo, chef originario di Uboldo. Il ristorante conserva la stella Michelin e conferma un legame importante con il Saronnese, grazie alle radici del suo chef.
La novità dell’edizione 2027 era stata anticipata nei giorni scorsi con l’annuncio dei nuovi Bib Gourmand. Tra i locali premiati figura Olio Fishbar, in via Padre Luigi Monti a Saronno, guidato dallo chef resident Roberto Passiatore. Il riconoscimento, diverso dalla stella Michelin, valorizza i ristoranti capaci di offrire una proposta gastronomica di qualità a prezzi considerati accessibili. Olio Fishbar è stato segnalato come unico nuovo ingresso della provincia di Varese nella selezione Bib Gourmand 2027.
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