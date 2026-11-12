Comasco

TURATE – Prosegue il progetto delle “Sentinelle degli odori”, promosso dal Comune di Turate per monitorare il fenomeno delle esalazioni moleste sul territorio. Conclusa la prima fase di raccolta delle adesioni, l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini per i residenti di due contrade nelle quali non sono ancora pervenute candidature. Si tratta delle contrade Reschignana e Pra’a, per le quali sarà possibile aderire all’iniziativa fino a lunedì 16 novembre. L’obiettivo è garantire una distribuzione dei volontari nelle diverse zone del paese, così da rendere più efficace il monitoraggio degli odori.

Il territorio comunale è stato infatti suddiviso in sezioni corrispondenti alle contrade. I cittadini che hanno già dato la propria disponibilità saranno contattati a breve per ricevere le istruzioni sulle modalità di rilevazione e segnalazione degli odori molesti. Il Comune ha ringraziato quanti hanno aderito alla prima fase, sottolineando come la partecipazione raccolta confermi l’attenzione dei residenti verso il problema e la volontà di affrontarlo attraverso una collaborazione tra cittadini e amministrazione.

Per partecipare alla nuova fase di adesione, riservata esclusivamente ai residenti delle contrade Reschignana e Pra’a, è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], indicando nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

Il termine per presentare la propria candidatura è fissato al 16 novembre.

(foto arcbivio)

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