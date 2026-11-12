Città

SARONNO – Ventisette anni di esperienza come operatore del 118 e l’attività nella protezione civile nazionale. È da questo percorso nel mondo del soccorso, del volontariato e della gestione delle emergenze che nasce la proposta di Dino Gallo: dotare le scuole di copertine termiche da utilizzare nei punti di raccolta in caso di evacuazione.

L’idea arriva all’indomani dell’allarme bomba che mercoledì 11 novembre ha coinvolto una ventina di istituti scolastici della provincia di Varese, tra cui scuole di Saronno e del comprensorio. La minaccia arrivata via mail ha fatto scattare i protocolli di sicurezza, con studenti e insegnanti costretti ad abbandonare rapidamente gli edifici. Proprio le modalità delle evacuazioni hanno spinto Gallo a proporre una soluzione semplice, economica e facilmente realizzabile. Il problema è quello di proteggere bambini e ragazzi dal freddo quando, per ragioni di sicurezza, devono lasciare le aule senza avere il tempo di recuperare giacche e indumenti pesanti.

“Come si mettono a disposizione i defibrillatori, nei punti di raccolta delle varie scuole si potrebbero mettere le copertine termiche, quelle che da un lato sono dorate e dall’altro argentate”, suggerisce Gallo, facendo riferimento ai dispositivi utilizzati anche nelle attività di soccorso per limitare la dispersione del calore corporeo.

L’obiettivo non è modificare le procedure di evacuazione, che devono garantire un’uscita rapida e ordinata dagli edifici, ma aggiungere uno strumento di protezione per il periodo di attesa all’esterno. Una precauzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile nei mesi più freddi, soprattutto quando l’emergenza coinvolge bambini piccoli. La proposta guarda in particolare agli asili e alle scuole elementari, dove la presenza di alunni più piccoli rende ancora più importante organizzare l’assistenza durante le situazioni di emergenza.

Gallo suggerisce anche di coinvolgere le realtà del territorio per valutare la possibilità di fornire le copertine agli istituti. Un intervento dal costo contenuto, che potrebbe essere sostenuto attraverso la collaborazione tra scuole, associazioni e volontari. L’appello nasce dalla sua esperienza personale nel settore delle emergenze a titolo personale.

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