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VENEGONO INFERIORE – Una cerimonia partecipata per ricordare i caduti e celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Anche Venegono Inferiore ha commemorato il 4 Novembre con un appuntamento che ha riunito istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e studenti, nel segno della memoria e dei valori della pace e della libertà. Alla celebrazione hanno preso parte gli alpini, la polizia locale, i carabinieri, la Guardia di finanza e le associazioni del territorio. Particolarmente significativa la presenza degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e dei componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, coinvolti in un momento di riflessione sulla storia nazionale e sull’importanza di trasmetterne gli insegnamenti alle nuove generazioni.

Il sindaco Mattia Premazzi ha espresso riconoscenza a tutti i partecipanti, ricordando il significato storico del 4 Novembre, anniversario della conclusione della Prima guerra mondiale per l’Italia, e il ruolo svolto quotidianamente dalle Forze armate a tutela della sicurezza e della libertà.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai più giovani, la cui partecipazione ha rappresentato un’occasione per ribadire il valore dell’educazione civica e della memoria collettiva. «La pace non è soltanto un ideale da proclamare, ma un obiettivo che si costruisce ogni giorno, attraverso i gesti, le scelte e l’impegno di ciascuno», ha sottolineato Premazzi, richiamando la responsabilità delle istituzioni e dei cittadini. Il sindaco ha quindi concluso con un invito a trasformare il ricordo in un impegno concreto: «Noi che crediamo nella pace abbiamo il dovere di custodire la memoria della nostra storia e di trasformarla in un impegno concreto per il futuro».

Una celebrazione che ha unito il ricordo del passato alla volontà di costruire una comunità più consapevole e attenta ai valori della convivenza e del rispetto reciproco.

12112026