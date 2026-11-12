Volley

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue il buon momento della Rossella Ets Caronno Pertusella nel campionato di serie D femminile di pallavolo, girone E. La formazione gialloblù ha conquistato un netto successo casalingo contro la Concessionaria Bona Lissone, imponendosi per 3-0 e confermando la propria serie positiva. Le caronnesi hanno fatto loro il primo set per 25-23, al termine di una frazione equilibrata e combattuta. Più netto il divario nel secondo parziale, vinto 25-16, mentre nel terzo le padrone di casa hanno chiuso i conti con il punteggio di 25-21, conquistando così l’intera posta in palio senza concedere set alle avversarie.

Una prestazione convincente per Landonio e compagne, capaci di esprimere un buon gioco e di mantenere la concentrazione anche nei momenti più complicati dell’incontro. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, confermando i progressi compiuti in questa prima parte della stagione. Soddisfazione nell’ambiente della Pallavolo Caronno Pertusella, che ha sottolineato la qualità della prova offerta dalle proprie atlete e gli ulteriori margini di miglioramento del gruppo.

Il successo contro Lissone rappresenta dunque un’altra tappa positiva nel percorso delle gialloblù, intenzionate a dare continuità ai risultati nel prosieguo del campionato.

Rossella Ets Caronno Pertusella-Concessionaria Bona Lissone 3-0 (25-23, 25-16, 25-21).

12112026