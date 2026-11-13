Basket

SARONNO – Un pomeriggio dedicato all’inclusione attraverso lo sport, con la possibilità per i più piccoli di provare direttamente il basket in carrozzina. È l’iniziativa organizzata dalla Robur Basket Saronno al Palaronchi di via Colombo per mercoledì 18 novembre, dalle 18 alle 19.30, con la partecipazione di Briantea84, società di Cantù tra le principali realtà italiane della pallacanestro in carrozzina.

L’appuntamento, intitolato Be Inspired – Il basket oltre ogni barriera, prevede un incontro con un atleta di alto livello della formazione canturina, che racconterà la propria esperienza sportiva e personale, soffermandosi sulle difficoltà affrontate, sui traguardi raggiunti e sulla passione per la pallacanestro.

Dopo la testimonianza sarà il momento delle attività pratiche, riservate ai bambini del minibasket della Robur. I piccoli atleti potranno utilizzare speciali mini carrozzine e partecipare a giochi ed esercizi, sperimentando direttamente le caratteristiche di questa disciplina e le diverse modalità di movimento, equilibrio e gestione dello spazio. L’incontro con l’atleta sarà gratuito e aperto a tutta la comunità della Robur: bambini del minibasket, ragazzi del settore giovanile, famiglie, allenatori, istruttori, collaboratori e sostenitori. Soltanto la prova pratica in carrozzina sarà riservata ai più piccoli.

L’iniziativa vuole promuovere una maggiore conoscenza dello sport paralimpico e sensibilizzare i giovani sui temi dell’inclusione, mostrando come la pallacanestro possa rappresentare un’occasione di incontro e crescita personale.

Il progetto proseguirà sabato 21 novembre, alle 20.30, quando sarà possibile assistere al PalaMeda alla partita tra Unipol Briantea84 Cantù e Special Bergamo Sport Montello, grazie a una promozione dedicata alla comunità Robur.

Due appuntamenti che uniscono sport, educazione e partecipazione, offrendo ai giovani cestisti saronnesi l’opportunità di conoscere da vicino una delle realtà più importanti del basket in carrozzina.

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