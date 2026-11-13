Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un piccolo gesto concreto per sostenere le famiglie del territorio che attraversano un momento di difficoltà. Sabato 14 e domenica 15 novembre, nelle chiese della comunità, i fedeli potranno partecipare a una raccolta alimentare portando una confezione di olio di semi.

L’iniziativa è organizzata in occasione della terza domenica del mese e della prima domenica di Avvento. L’obiettivo è raccogliere prodotti da destinare alle persone e ai nuclei familiari che hanno bisogno di un sostegno per affrontare le necessità quotidiane.

Chi parteciperà alle celebrazioni del fine settimana è quindi invitato a contribuire alla raccolta. I prodotti donati saranno successivamente distribuiti attraverso i canali parrocchiali, così da raggiungere chi si trova in una situazione di fragilità economica.

Un ruolo importante è svolto dalla Caritas parrocchiale, che durante tutto l’anno si occupa di individuare le famiglie in difficoltà, preparare i pacchi alimentari e consegnare i beni di prima necessità.

La raccolta del 14 e 15 novembre rappresenta così un’occasione per coinvolgere direttamente la comunità in un’attività di solidarietà, trasformando un semplice prodotto alimentare in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

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