Lombardia

MILANO – Una storia lunga, bella e destinata a continuare nel futuro, capace di coniugare solidità industriale e valore pubblico, investimenti e attenzione ai cittadini. È il percorso di Fnm, al centro delle celebrazioni per il centenario della quotazione in Borsa, ricordato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato il contributo del Gruppo allo sviluppo della mobilità e delle infrastrutture lombarde.

Una storia tra industria e servizio pubblico

“Fnm – ha detto il presidente – ha saputo nel tempo mantenere insieme la dimensione industriale e quella pubblica, investendo per migliorare i servizi e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini adottando un modello che ha rappresentato un elemento distintivo del percorso dell’azienda e che dovrà continuare a orientarne le scelte: una storia che ha sempre avuto presenti sia l’aspetto industriale sia quello pubblico. Ha sempre investito per migliorare il servizio, cercando di dare risposte ai propri cittadini. Credo che questa sia la strada da percorrere anche in futuro”.

Innovazione e capitale umano

Le sfide dei prossimi anni riguardano l’evoluzione delle infrastrutture e dei servizi, “attraverso la digitalizzazione e l’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale”. Tecnologie che possono contribuire a prevenire i guasti, migliorare l’informazione ai viaggiatori e rendere più semplici gli spostamenti. “Ma l’innovazione – ha continuato il presidente – non può prescindere dalle persone: accanto agli investimenti tecnologici servono formazione continua, aggiornamento delle competenze e valorizzazione delle professionalità presenti nel Gruppo”.

I numeri di un grande gruppo lombardo – Sono circa 3.000 i dipendenti del Gruppo FNM, che gestisce 336 chilometri di rete ferroviaria e 185 chilometri di infrastruttura autostradale. A questi si aggiungono 113 MW di capacità energetica rinnovabile e 27 milioni di chilometri percorsi ogni anno nell’ambito del trasporto pubblico locale. Numeri che raccontano una realtà strategica per la Lombardia e che testimoniano il lavoro di migliaia di persone. In questo percorso, ha ricordato il presidente, Regione Lombardia svolge un ruolo fondamentale non soltanto come azionista di maggioranza, ma anche come ente di governo chiamato a definire priorità, investimenti e visione strategica.

La mobilità del futuro

Tra i progetti che rappresentano questa prospettiva c’è il treno a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo: i test e il percorso autorizzativo sono propedeutici all’avvio del servizio commerciale, previsto nel 2027. Un esempio di innovazione che si inserisce in una strategia più ampia, portata avanti da Regione Lombardia e Fnm insieme ad altri soggetti, per mantenere la Lombardia all’avanguardia in un settore decisivo per la competitività e la coesione dei territori.

“In uno scenario caratterizzato anche dalla disponibilità limitata di risorse – ha concluso Fontana – sarà necessario individuare con attenzione le priorità, integrare gli investimenti e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato. Con un approccio di neutralità tecnologica che sappia individuare, di volta in volta, le soluzioni più adatte alle caratteristiche dei territori: dalla ferrovia alla gomma, fino al trasporto via acqua.

La sfida dei prossimi cento anni

Per Fontana, il traguardo raggiunto rappresenta soprattutto un’occasione per guardare avanti. L’obiettivo è trasformare la capacità di innovare in un miglioramento concreto della qualità dei servizi, garantendo affidabilità, sicurezza, accessibilità e informazioni sempre più efficaci ai viaggiatori. Una sfida che richiede tecnologia, investimenti e competenze, ma soprattutto la capacità di continuare a mettere al centro le persone e le comunità.

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