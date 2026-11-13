Cronaca

CESATE – Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, a Cesate. Una donna di 55 anni è stata investita da un veicolo mentre si trovava in via Papa Giovanni XXIII, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato alle 17.15. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Rho per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. La donna è stata soccorsa e successivamente trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivata in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento, avvenuto lungo una delle strade cittadine. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

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(foto archivio)

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