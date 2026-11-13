Cronaca

SOLARO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, in via Borromeo d’Adda, al confine tra Cesate e Solaro. Un suv è uscito dalla carreggiata, ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e ha terminato la propria corsa in un campo arato.

L’incidente si è verificato alle 13.40. Alla guida del veicolo si trovava un giovane di 23 anni, rimasto ferito nel sinistro. È stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi, con l’invio di un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e di un’automedica, coordinate dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Saronno, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, anche in considerazione del danneggiamento del palo della luce.

Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale di Cesate, competente per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, con il supporto dei colleghi di Solaro, che hanno collaborato anche nella gestione della viabilità. Restano da accertare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del suv. Non sono disponibili informazioni definitive sulle condizioni del 23enne dopo i primi soccorsi.

(foto archivio)

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