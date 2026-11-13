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SARONNO – Nel corso del suo primo decennio di storia, Casa di Marta si è distinta a Saronno non soltanto come centro di assistenza materiale, ma anche come luogo di crescita spirituale e culturale. La rassegna celebrativa “Oltre la soglia, accade l’incontro” nasce proprio con l’intento di intrecciare il valore del sociale con la riflessione profonda sui grandi temi dell’esistenza umane e della solidarietà.

Domenica 15 novembre, alle 18, Casa di Marta ospiterà uno speciale momento di approfondimento con don Paolo Alliata, intitolato “Respirare in Dio. Francesco al cospetto dell’Altissimo“.

L’incontro propone una meditazione sulla figura di San Francesco e sul valore dell’apertura al divino e al prossimo.

A rendere l’appuntamento ancora più suggestivo sarà la contemporanea performance artistica curata dal vivo dal pittore Fabrizio Vendramin, che tradurrà in forme e colori gli spunti della riflessione. L’evento è aperto al pubblico ad ingresso libero

(foto d’archivio)

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