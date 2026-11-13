Città

SARONNO – Dopo due serate di consiglio comunale tra scontri, polemiche, richieste di sospensione e discussioni accese sull’ex Isotta Fraschini, a strappare un sorriso al presidente del consiglio comunale Francesco Licata è stato un commento apparso su ilSaronno. Anzi, per essere precisi, la risposta a quel commento. Perché anche quando la politica si fa rovente, le questioni calcistiche meritano una puntualizzazione.

Tutto nasce da un lettore che, commentando la gestione dell’assemblea cittadina, non usa mezzi termini: “Questo signore si crede ancora il capo della curva nord, non è capace di fare il presidente del consiglio comunale, va sostituito”.

Una critica decisamente poco tenera, pubblicata il 12 novembre alle 15.18. Ma il colpo di scena arriva qualche ora dopo, alle 0.46 del 13 novembre, quando un altro anonimo interviene per correggere un dettaglio evidentemente fondamentale: “Curva sud, è juventino…”.

Insomma, si può discutere sulla conduzione del consiglio comunale, si può chiedere la sostituzione del presidente, ma almeno sulla curva bisogna essere precisi.

La battuta non è sfuggita al diretto interessato che ha deciso di condividere lo scambio sui social, accompagnandolo con una riflessione che va oltre il calcio e le polemiche politiche.

“Me lo voglio ricordare così questo consiglio comunale, con l’ironia di un commento su ilSaronno”, ha scritto Licata.

Il presidente ha spiegato di aver apprezzato non soltanto la battuta, ma anche quello che rappresenta: “Mi ha fatto ridere e soprattutto mi ha fatto piacere vedere, cercando un significato più profondo, come a volte davanti ai muri sordi, alle barricate, alla prepotenza l’arma migliore sia l’ironia. Quella che disinnesca, che ti lascia spiazzato perché ti strappa un sorriso anche quando i tuoi sentimenti ed i tuoi pensieri sono altri”.

E alla fine arriva anche un ringraziamento all’anonimo protagonista della correzione calcistica: “Ed allora, caro anonimo, ti dico grazie, chiunque tu sia, perché mi hai strappato un sorriso e mi hai fatto divertire…. (ed anche perché è giusto puntualizzare)”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti