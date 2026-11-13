Groane

SOLARO – Via libera all’accordo Electrolux del 4 novembre, ma ora l’attenzione si sposta sugli investimenti e sul futuro degli stabilimenti italiani, compreso quello di Solaro. Si sono concluse le assemblee dei lavoratori nei cinque siti produttivi del gruppo, chiamati a esprimersi sull’intesa raggiunta tra azienda e organizzazioni sindacali. Il risultato complessivo è stato netto: l’87% dei votanti ha approvato l’accordo.

A comunicare l’esito della consultazione sono Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Ugl Metalmeccanici e Usb, che oggi, 13 novembre, hanno diffuso una nota congiunta. L’intesa ha ottenuto il via libera in tutti e cinque gli stabilimenti ed è stata approvata anche dai delegati sindacali.

Per Solaro, uno dei siti produttivi italiani di Electrolux, il risultato rappresenta un passaggio importante, ma non conclude il confronto sul futuro industriale del gruppo. I sindacati chiedono infatti che agli impegni sottoscritti seguano rapidamente interventi concreti, a partire dagli investimenti previsti.

Al centro delle richieste ci sono 100 milioni di euro da destinare ai prodotti e ai processi produttivi, una cifra che le organizzazioni sindacali considerano fondamentale per sostenere la presenza industriale di Electrolux in Italia.Non basta, però, l’impegno dell’azienda. Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Usb chiedono anche al Governo di sostenere, a livello europeo, politiche industriali capaci di tutelare e rilanciare il settore degli elettrodomestici. L’attenzione resta alta anche sullo stabilimento di Cerreto d’Esi, per il quale i lavoratori attendono proposte industriali concrete che possano avviare una potenziale riconversione, mantenendo la continuità produttiva.

La delegazione sindacale ha annunciato che continuerà a monitorare l’attuazione dell’intesa del 4 novembre. Il giudizio sull’accordo è positivo, ma accompagnato dalla consapevolezza che il percorso non è concluso.

Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, è stato compiuto un primo passo significativo per salvaguardare la capacità industriale e i livelli occupazionali, ma quanto ottenuto non è ancora sufficiente a rafforzare stabilmente la presenza produttiva di Electrolux in Italia.

Per i lavoratori di Solaro, dunque, dopo il voto favorevole si apre la fase della verifica degli impegni: sarà l’attuazione dell’accordo, a partire dagli investimenti annunciati, a determinare i prossimi sviluppi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09