Città

SARONNO – Un’occasione persa per migliorare il progetto secondo le opposizioni, un passo avanti importante verso la trasformazione dell’ex Isotta Fraschini per la maggioranza. Si è chiuso con due letture opposte il consiglio comunale che, dopo due serate di confronto, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni sul Programma integrato di intervento. Il risultato finale – 16 voti favorevoli, 8 contrari e un’astensione – fotografa una netta divisione politica. Da una parte chi accusa l’Amministrazione di non aver sfruttato la possibilità di ottenere maggiori benefici per la città, dall’altra chi rivendica la scelta di portare avanti il progetto e sottolinea che il percorso non è ancora concluso.

Che cosa ha votato il consiglio comunale

La delibera approvata riguarda l’esame delle osservazioni e le relative controdeduzioni al Programma integrato di intervento (Pii) dell’ex Isotta Fraschini, in variante al Piano di governo del territorio (Pgt). In sostanza, il consiglio comunale ha votato le risposte dell’Amministrazione alle richieste di modifica presentate da cittadini, associazioni, soggetti privati e forze politiche. Non si tratta ancora dell’approvazione definitiva del progetto, ma di un passaggio necessario per proseguire l’iter. Al centro del dibattito sono finite soprattutto le richieste relative a parcheggi, viabilità, collegamenti con il resto della città, ampliamento del parco e benefici pubblici dell’intervento. Proprio sulla scelta di non introdurre modifiche sostanziali si è concentrata gran parte delle critiche delle minoranze.

Airoldi: “Stiamo perdendo una grande occasione”

A esprimere con maggiore evidenza la delusione per l’esito delle controdeduzioni è stato Augusto Airoldi di Saronno Civica. L’ex sindaco ha parlato di un’occasione mancata per la città, contestando il fatto che siano state sostanzialmente accolte soltanto le osservazioni che non comportavano modifiche significative al piano. “Sembra davvero che stiamo perdendo una grande occasione” ha dichiarato, ricordando come le proposte arrivate dalla città non fossero, a suo giudizio, finalizzate a bloccare l’intervento ma a migliorarlo. Airoldi ha poi concentrato la critica sul rapporto tra Comune e operatore privato: “Visto che stiamo utilizzando uno strumento negoziale, l’amministrazione avrebbe potuto negoziare molto meglio e molto di più, e qui invece abdica a questa possibilità”.

Azzi: “Il rendimento dell’operatore non può essere il confine dell’interesse pubblico”

Sulla stessa linea Lorenzo Azzi di Forza Italia, che ha ripercorso le scelte urbanistiche alla base dell’intervento. Il consigliere ha ricordato come il precedente Pgt prevedesse una progettazione unitaria del comparto Isotta-Bertani-Ferrovia Nord, con collegamenti e servizi pensati per ricucire parti della città oggi separate. Secondo Azzi, la scelta di procedere con una diversa perimetrazione non è stata accompagnata da una dimostrazione sufficientemente chiara dei vantaggi pubblici. Ha inoltre contestato il rinvio di diversi approfondimenti alle fasi successive, quando le decisioni fondamentali saranno già definite. “Avete ignorato le osservazioni di consiglieri e cittadini, le critiche degli ambientalisti… persino l’ampliamento del parco si ferma davanti alla fattibilità economica” ha sostenuto, aggiungendo: “Il rendimento dell’operatore non può essere il confine dell’interesse pubblico”. Da qui la conferma del voto contrario di Forza Italia.

Amadio, Fagioli e Guaglianone: critiche alla scelta dell’Amministrazione

Contrario anche Luca Amadio di Futuro Nazionale, che ha ringraziato cittadini, associazioni e forze politiche per le osservazioni presentate, giudicandole in larga parte ragionevoli e di buon senso. Il consigliere ha sottolineato che la decisione di non accoglierne molte rappresenta una precisa scelta politica, della quale la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità. Ha inoltre respinto l’idea che le critiche fossero finalizzate a rallentare il progetto: “Da parte mia non c’è mai stata alcuna volontà di rallentare, ma semplicemente la volontà di migliorare un progetto nell’interesse pubblico”.

Raffaele Fagioli ha confermato il no della Lega Lombarda, rivendicando la coerenza con il voto contrario già espresso al momento dell’adozione del piano. Ha inoltre osservato con soddisfazione che altri gruppi di minoranza hanno assunto la stessa posizione.

Netta anche la valutazione di Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia, secondo il quale le controdeduzioni avrebbero tutelato soprattutto l’operatore privato. “Il Comune in questo caso ha fatto l’interesse del privato più che del pubblico” ha affermato, sostenendo che le risposte alle osservazioni siano andate nella direzione di mantenere sostanzialmente invariato il progetto.

Ciceroni si astiene: “Mi aspettavo più parcheggi e una strada a doppio senso”

Una posizione diversa è arrivata da Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno, che ha scelto l’astensione. La consigliera ha spiegato di aver condiviso alcune delle richieste di modifica presentate, soprattutto quelle che avrebbero potuto migliorare la mobilità senza stravolgere l’impianto dell’intervento. In particolare ha citato l’incremento del numero dei parcheggi e la possibilità di prevedere il doppio senso di marcia sulla strada parallela alla ferrovia. “Mi sarei aspettata che fossero accolte” ha dichiarato, auspicando che questi interventi possano essere recuperati nelle successive fasi progettuali. Una valutazione critica su alcuni aspetti del piano, che l’ha portata a non unirsi né ai favorevoli né ai contrari.

Galli: “Un altro tassello nel percorso di perfezionamento del piano”

A difendere il lavoro svolto dall’Amministrazione è stato Simone Galli del Partito Democratico. Il consigliere ha respinto l’accusa di non aver considerato le osservazioni dei cittadini, sostenendo che diversi contributi abbiano consentito di introdurre elementi utili al miglioramento del progetto. Galli ha inoltre contestato le critiche alla variante urbanistica, spiegando che la diversa perimetrazione dell’ambito permette di procedere senza dover attendere gli sviluppi delle aree Bertani e Ferrovia Nord. Secondo il consigliere, mantenere l’impostazione originaria avrebbe rischiato di impedire l’avvio dell’intervento. Ha poi ricordato che il progetto dovrà affrontare ulteriori passaggi, a partire dalla Valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia, dalla quale potrebbero arrivare nuovi cambiamenti. “Siamo contenti che abbiamo messo un altro tassello nel percorso di perfezionamento di questo PII” ha concluso, annunciando il voto favorevole.

Pagani: “Il percorso non è concluso, dobbiamo ancora lavorare”

Prima del voto finale è intervenuta anche la sindaca Ilaria Pagani, che ha ringraziato l’assessore alla Rigenerazione urbana Emilio Guastamacchia per il lavoro svolto durante le due sedute e i consiglieri comunali per i contributi portati al confronto. La prima cittadina ha voluto soprattutto chiarire il significato della decisione, ricordando che l’approvazione delle controdeduzioni non chiude l’iter del progetto. “È importante che sia chiaro ai cittadini che questo è un momento di passaggio” ha sottolineato. “Sappiamo che il percorso non è concluso e che dobbiamo ancora lavorare”.

Pagani ha ricordato che devono ancora completarsi le valutazioni degli enti competenti, tra cui Regione Lombardia, e ha auspicato la possibilità di proseguire il confronto nelle commissioni consiliari anche con le minoranze. “Spero che si possa ancora avviare un ulteriore confronto con la maggioranza e con la minoranza nelle commissioni per ragionare sulle questioni che dobbiamo ancora definire” ha dichiarato, chiedendo a tutti la massima collaborazione.

Il voto finale: 16 favorevoli, 8 contrari e un’astensione

La delibera è stata approvata con 16 voti favorevoli, espressi dai consiglieri della maggioranza e dalla sindaca Ilaria Pagani. Otto i voti contrari: Lorenzo Azzi, Rienzo Azzi e Agostino De Marco di Forza Italia; Raffaele Fagioli e Marina Ceriani della Lega Lombarda; Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia; Luca Amadio di Futuro Nazionale e Augusto Airoldi di Saronno Civica. Unica astenuta Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno.

Con questo voto il consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni e consentito al progetto dell’ex Isotta Fraschini di proseguire il proprio percorso amministrativo. La partita urbanistica resta aperta, così come il confronto politico: per la maggioranza è un altro passo verso la riqualificazione dell’area, per le opposizioni un passaggio nel quale il Comune avrebbe potuto ottenere di più per Saronno.

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