Città

SARONNO – “Per l’ex Isotta Fraschini non esiste alcun vincolo che escluda le grandi superfici di vendita, e l’amministrazione non ne sta introducendo. Chi accusa la Lega di aver “voluto i supermercati” dovrebbe prima guardare i documenti, e poi chiedersi perché chi governa oggi non fa nulla per evitare che l’area diventi un centro commerciale”.

Inizia così la nota della lega di Saronno all’indomani del consiglio comunale su osservazioni e controdeduzioni sull’ex Isotta fraschini.

“l Documento di Piano del PGT in vigore (scheda ATUa 1 | ATUa 3 | ATR 1) è chiaro. Per l’ambito Isotta Fraschini le “funzioni non ammesse” e le “funzioni regolate” sono rimandate all’Accordo di Programma. Nessun divieto è scritto. Per l’area ferroviaria di Saronno Sud (ATR 1) invece la grande struttura di vendita è espressamente esclusa. Angelo Veronesi, responsabile enti locali della Lega Lombarda Saronno, lo spiega così: “Per l’area ferrovie di Saronno Sud è esclusa la grande superficie di vendita. Per l’Isotta Fraschini invece non c’è alcun vincolo: si rimanda ad accordo di programma”. E aggiunge: “Le aree di trasformazione non sottostanno ai vincoli del resto del PGT che impediscono grandi superfici di vendita, pertanto tutto per l’Isotta Fraschini viene demandato ad accordo di programma”.

Veronesi ricorda anche che quel PGT è stato scritto dalla sinistra: “Nel PGT fatto da Porro non è stato inserito alcun vincolo su questa area”. E sul 2019: “Noi non potevamo inserire alcun vincolo perché avevamo fatto una variante parziale. Inoltre c’era un invito del Tribunale amministrativo a motivare i vincoli in modo puntuale e non generico”. Secondo Veronesi, lo stesso divieto sulle grandi superfici inserito nel PGT dall’amministrazione Porro è ritenuto dal TAR immotivato, perché tali vincoli devono essere puntuali: non motivarli impedisce a terzi di contestarli e li rende arbitrari.

Il capogruppo Raffaele Fagioli aveva già risposto in Consiglio: “Chi oggi, dopo sei anni, continua a raccontare ai cittadini che la Lega ha voluto 5 supermercati è bene che si informi”. E ancora: “Le superfici commerciali, i supermercati, sono un diritto del privato, nei limiti garantiti dal PGT vigente, che è bene ricordare fu scritto e approvato dal Partito Democratico nel corso dell’amministrazione del sindaco Porro”. Poi la distinzione di fondo: “La nostra contrarietà alle scelte politiche scritte nel PGT sono una cosa, l’obbligo di applicare le norme nel momento in cui siamo stati responsabili dell’amministrazione è un’altra. E quando abbiamo amministrato, abbiamo rispettato le norme”.

Oggi la maggioranza ha davanti il PII dell’ex Isotta Fraschini e la possibilità di agire. Sull’osservazione di Confcommercio Saronno che chiedeva di valutare gli effetti sul commercio locale, ha scelto il non accoglimento. Eppure, come ricorda Fagioli, “il Comune deve indirizzare, coordinare, controllare e garantire gli obiettivi pubblici”. Veronesi lo dice senza giri di parole: chi rinfaccia i supermercati agli altri “non sta facendo nulla per evitare che l’Isotta Fraschini si trasformi in un centro commerciale modello Arese”.

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