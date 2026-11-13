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SARONNO – Dove parcheggeranno i pendolari? Come cambierà il traffico tra via Varese, via Milano e la zona della stazione? E soprattutto, il progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini risponde davvero alle esigenze di mobilità della città? Sono le domande che hanno animato il confronto in consiglio comunale nella seduta di giovedì 12 novembre, durante l’esame delle osservazioni dedicate a viabilità, sosta e accessibilità. Un dibattito nel quale sono emerse critiche anche molto nette da parte delle opposizioni, ma anche due visioni differenti del futuro dell’area: da una parte la richiesta di garantire più parcheggi e collegamenti stradali, dall’altra la scelta della maggioranza di privilegiare il parco, i percorsi ciclopedonali e il trasporto pubblico.

Al centro della discussione soprattutto il destino del parcheggio ex Cemsa, la collocazione dei nuovi posti auto per i pendolari e la rinuncia al collegamento viario tra viale Balaguer e via Milano previsto dal piano del traffico. Tre questioni sulle quali gli interventi di Novella Ciceroni, Augusto Airoldi e Agostino De Marco hanno evidenziato criticità differenti, mentre l’amministrazione ha difeso le scelte progettuali e la possibilità di approfondire alcune soluzioni nelle successive fasi di attuazione.

Ciceroni: “Non stiamo facendo abbastanza parcheggi pubblici”

Novella Ciceroni, consigliera di Obiettivo Saronno, ha affrontato il tema partendo dall’importanza dell’insediamento universitario, che considera il principale elemento di interesse pubblico dell’operazione. “Per noi l’elemento di interesse pubblico principale è l’università”, ha ribadito, sottolineando che l’amministrazione dovrà assumersi la responsabilità di realizzarla. Questo, però, non significa ignorare le difficoltà che già oggi interessano la zona della stazione. Ciceroni ha richiamato la carenza di posti auto e la congestione delle strade, problemi destinati a confrontarsi con l’arrivo di nuovi residenti, studenti e lavoratori. “In quell’area noi abbiamo bisogno di parcheggi… tutti i cittadini che frequentano la stazione di Saronno trovano un problema di parcheggio enorme, trovano un problema di traffico enorme”. La consigliera ha citato anche quanto accaduto durante l’emergenza per gli allarmi bomba nelle scuole, quando la circolazione cittadina ha subito pesanti rallentamenti. In particolare ha ricordato la situazione di via Varese, rimasta bloccata nella mattinata, come esempio delle difficoltà che possono verificarsi sulla rete stradale. La sua critica principale riguarda però la dotazione di sosta prevista dal progetto. Secondo Ciceroni, il nuovo parcheggio pubblico dell’ex Isotta sostituirà sostanzialmente quello provvisorio ex Cemsa, senza garantire un incremento adeguato dei posti disponibili per i pendolari. Sul fronte della viabilità ha inoltre proposto di rendere a doppio senso la strada parallela alla ferrovia, ritenendo necessario migliorare i collegamenti in una zona già sottoposta a una forte pressione del traffico.

Airoldi: “La collocazione migliore sarebbe sotto l’ex Cemsa”

Sulla posizione del parcheggio di interscambio si è concentrato Augusto Airoldi, consigliere di Saronno Civica ed ex sindaco. Il suo intervento ha riguardato soprattutto l’osservazione del Comitato Pendolari, che chiedeva di avvicinare i posti auto alla stazione. La risposta dell’amministrazione riconosce l’utilità della proposta, ma non stabilisce uno spostamento immediato. Prevede invece la possibilità di realizzare il parcheggio nel sottosuolo del lotto destinato all’università, in alternativa alla collocazione originaria sotto l’edificio terziario. Per Airoldi la soluzione più funzionale sarebbe realizzare il nuovo parcheggio interrato sotto l’attuale area ex Cemsa. “Quanto più vicino è il parcheggio alla stazione, tanto meglio funziona”, ha spiegato, sostenendo che la vicinanza ai binari dovrebbe rappresentare un criterio fondamentale nella scelta. Ma la critica più netta ha riguardato il metodo adottato dal Comune. “L’amministrazione dice: è facoltà del proprietario decidere dove mettere il parcheggio, ma scusate, ma che risposta è?”, ha contestato. Secondo l’ex sindaco, lasciare all’operatore la possibilità di proporre una collocazione alternativa rischia di indebolire il ruolo dell’amministrazione nella negoziazione urbanistica. Una scelta che riguarda un servizio pubblico importante, ha sostenuto, dovrebbe essere definita con maggiore precisione già in questa fase. Airoldi ha sollevato anche un’altra questione: nel progetto il parcheggio pubblico è previsto al secondo piano interrato, mentre il primo livello è destinato alla sosta privata. Una distribuzione che ha contestato, richiamando inoltre la perdita di posti auto rispetto alla disponibilità attuale a raso.

De Marco: “L’operatore ha imposto la sua volontà”

Agostino De Marco, consigliere di Forza Italia, ha allargato la discussione al rapporto tra Comune e soggetto attuatore, concentrandosi soprattutto sulle scelte relative alla viabilità. Il suo intervento è partito da un riconoscimento allaproprietà per aver affrontato un investimento complesso, che comprende l’acquisto e la bonifica dell’ex area industriale. Un riconoscimento accompagnato però da una critica molto dura alla capacità negoziale dell’amministrazione. “Questo operatore è riuscito a imporre la sua volontà su questo piano”, ha sostenuto De Marco.

Il riferimento è in particolare alla mancata realizzazione del collegamento stradale tra viale Balaguer e via Milano, previsto dal piano generale del traffico urbano. Secondo il consigliere, l’eliminazione di questa infrastruttura sarebbe stata accettata senza un confronto adeguato sulle conseguenze per la circolazione e senza tenere sufficientemente conto delle indicazioni dei tecnici che avevano elaborato il piano del traffico. De Marco ha poi richiamato la situazione dei parcheggi esistenti. Anche con la disponibilità dei circa 300 posti provvisori nell’area ex Cemsa, ha osservato, trovare uno stallo libero è già oggi difficile. Da qui le perplessità sulla previsione di circa 220 posti interrati e sull’incertezza della loro collocazione definitiva. Per il consigliere, la realizzazione del nuovo parcheggio e la sua effettiva funzionalità per i pendolari dovrebbero essere chiarite prima di procedere, senza rinviare scelte così importanti alle successive fasi progettuali.

Guastamacchia: “Non significa passare il testimone al privato”

Alle critiche ha risposto l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia, illustrando le ragioni delle controdeduzioni. Sull’osservazione del Comitato Pendolari, l’assessore ha spiegato che l’amministrazione ha riconosciuto l’opportunità di avvicinare il parcheggio pubblico alla stazione, indicativamente a 150-200 metri, senza però imporre immediatamente una diversa collocazione. L’eventuale spostamento nel sottosuolo del lotto universitario dovrà rispettare precise condizioni: mantenere lo stesso numero di posti pubblici, tutelare i manufatti di archeologia industriale, garantire tempi coerenti con la cessione dell’area verde e prevedere adeguate garanzie finanziarie. “L’apertura nelle ipotesi alternative non vuol dire passare il testimone al privato”, ha chiarito Guastamacchia, spiegando che l’eventuale modifica richiederà un nuovo confronto tra le parti. L’assessore ha inoltre motivato l’accoglimento delle osservazioni del condominio Ferrari e della ditta Franzosi, finalizzate a garantire gli accessi alle proprietà e le manovre dei mezzi pesanti. In questi casi il disegno della viabilità dovrà essere adeguato, con gli approfondimenti rimandati alla progettazione esecutiva. Quanto all’impatto complessivo del traffico, anche considerando il vicino intervento ex Pozzi-Ginori, Guastamacchia ha richiamato la valutazione di impatto ambientale in corso in Regione Lombardia, nell’ambito della quale potranno emergere ulteriori indicazioni tecniche.

La maggioranza difende il parco e la mobilità dolce

A difendere l’impostazione complessiva del progetto è intervenuto Massimiliano D’Urso, di Tu@○Saronno, che ha rivendicato una scelta urbanistica orientata a ridurre la centralità dell’automobile. “Questo progetto pone al centro la mobilità dolce, cioè il parco, i percorsi pedonali, non pone al centro le macchine”, ha spiegato, sottolineando che la vicinanza alla stazione permette di pensare a un’area raggiungibile anche attraverso il trasporto pubblico e i collegamenti ciclopedonali. D’Urso ha inoltre ricordato che mantenere il parcheggio ex Cemsa a raso, nell’attuale collocazione, significherebbe rinunciare a circa 20 mila metri quadrati di parco urbano. Ha quindi difeso la possibilità di valutare successivamente una posizione alternativa per il parcheggio interrato, giudicando equilibrata la risposta all’osservazione dei pendolari.

Sulla viabilità è intervenuto anche Sergio Bietti, sempre di Tu@Saronno, contrario all’introduzione di nuovi collegamenti automobilistici che possano trasformarsi in scorciatoie tra via Varese e via Milano. Secondo il consigliere, una strada di questo tipo rischierebbe di attirare ulteriori veicoli e trasferire la congestione sulle strade residenziali, anziché risolvere il problema.

Simone Galli, del Partito Democratico, ha condiviso l’apertura a una collocazione del parcheggio più vicina ai binari, sottolineando però la necessità di verificarne la fattibilità tecnica ed economica e di salvaguardare il patrimonio industriale esistente.

Anche dalla maggioranza è arrivato comunque un riconoscimento delle difficoltà segnalate dalle opposizioni. Angelo Barosso, di Azione ha dichiarato di condividere le preoccupazioni di Ciceroni: “Il problema di parcheggi è un grosso problema che dovrà essere visto veramente con un’ampiezza di vedute”.

Via Varese, via Milano e il Matteotti: le altre critiche

Il confronto ha coinvolto anche gli altri gruppi di opposizione, soprattutto sulle conseguenze del progetto per la rete stradale a sud della ferrovia.

Lorenzo Azzi, di Forza Italia, ha contestato la mancata realizzazione del collegamento tra viale Balaguer e via Milano con le due rotatorie previste dal piano del traffico. A suo giudizio, eliminare quella previsione richiederebbe uno studio capace di dimostrare che l’infrastruttura non è più necessaria. Ha inoltre richiamato l’effetto combinato dei nuovi insediamenti ex Isotta ed ex Pozzi-Ginori sulla circolazione di via Varese.

Raffaele Fagioli, della Lega, ha sottolineato che il progetto comporterà un carico stimato di circa 4 mila persone tra residenti, lavoratori e frequentatori. Per questo ha chiesto di valutare l’intera rete viaria e non soltanto i singoli incroci, ribadendo la necessità di un’arteria parallela a via Varese lungo la ferrovia e di collegamenti adeguati per il quartiere Matteotti.

Rienzo Azzi, di Forza Italia, ha invece criticato lo stralcio delle aree Bertani, sostenendo che una progettazione unitaria avrebbe potuto offrire maggiori possibilità di affrontare i problemi della circolazione. Ha richiamato anche l’inquinamento vissuto quotidianamente dai residenti del Matteotti, contestando l’utilizzo di valori medi che, a suo giudizio, non restituiscono le condizioni delle strade più congestionate.

Gianpietro Guaglianone, di Fratelli d’Italia, ha evidenziato quella che considera una disparità nelle risposte alle osservazioni: accolte quelle relative agli accessi privati, respinte molte richieste riguardanti parcheggi e viabilità pubblica. Luca Amadio, di Futuro Nazionale, ha infine espresso perplessità sul mancato accoglimento di diverse proposte che ha giudicato ragionevoli, collegando la scelta alla volontà di non modificare strutturalmente il piano.

Il confronto ha così evidenziato due impostazioni differenti. La maggioranza considera la riduzione della centralità dell’automobile una scelta fondamentale per il futuro dell’ex Isotta. Le opposizioni chiedono invece maggiori garanzie sulla sosta e sui collegamenti stradali, sostenendo che i problemi esistenti non possano essere rinviati alle fasi successive. Resta soprattutto da definire la collocazione definitiva del parcheggio di interscambio. La possibilità di avvicinarlo alla stazione è stata introdotta, ma non rappresenta ancora una decisione progettuale. E mentre alcune soluzioni per la viabilità saranno approfondite nella fase esecutiva, il confronto politico su parcheggi, traffico e accessibilità rimane aperto.

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