Città

SARONNO – “In una due giorni di consiglio comunale molto intensa, sono state votate le controdeduzioni alle osservazioni per il Pii dell’area ex Isotta Fraschini di Saronno. Riteniamo che questo passaggio – non certamente l’ultimo di un percorso complesso che coinvolge altri enti oltre il Comune di Saronno – abbia in buona sostanza confermato l’indirizzo che l’Amministrazione saronnese aveva già dato al progetto in fase di adozione, arrivando a poco meno di un anno e mezzo di giunta Pagani a mantenere quanto proposto, venendo premiati dagli elettori, in campagna elettorale”.

Inizia così la nota della lista civica Tu@Saronno sulla conclusione del consiglio comunale su osservazioni e controdeduzioni.

“Il PII dell’ex Isotta, quindi, conferma anche dopo le osservazioni un parco pubblico interamente pagato e mantenuto dal privato di 82.000 mq (il doppio di Rovellasca), andando a inserire del verde pubblico dove, secondo le scelte di chi ha amministrato Saronno in passato e che ancora oggi ha votato contro a questa modifica, c’è e ci sarebbe dovuto essere un parcheggio per pendolari. Noi abbiamo scelto il parco per i saronnesi.

Parco che, sempre secondo le linee guida tracciate dalla giunta Pagani, arriverebbe a 120.000 mq nel momento in cui fosse rigenerata anche l’area adiacente a sud. Le opposizioni hanno proposto di far attraversare tale parco da una strada per le auto, noi abbiamo scelto di dare continuità al verde.

Sono inoltre confermate le funzioni per noi qualificanti – e nel pieno interesse pubblico – di un polo universitario e di una scuola di formazione post diploma, di un hub ciclistico di livello internazionale in grado di attirare attività importanti sulla nostra città, di un parcheggio interrato multipiano di oltre 200 posti pubblici per oltre 400 nuovi totali in tutta l’area.

Non sono invece previsti spazi commerciali per la grande distribuzione ma, nel comparto residenziale che andrà a costituirsi, unicamente dei negozi di quartiere per soddisfare la domanda locale che andrà a crearsi e ricucire così lo “strappo urbano” presente oggi nella nostra città.

Come amministratori di Saronno eletti dai cittadini, quindi, abbiamo scelto verde pubblico al posto di strade e parcheggi ed evitato di andare a risolvere un’area dismessa così cruciale con l’ennesimo supermercato.

Noi crediamo che la Saronno di oggi, e soprattutto quella di domani, abbia bisogno di altro, rispetto a quanto visto negli ultimi 40 anni. La nostra città non può essere condannata a diventare un dormitorio di Milano privo d’identità. Abbiamo bisogno di rivitalizzarci attraverso la formazione dei giovani, di attrarre interesse internazionale attraverso attori che hanno quell’appeal e di un grande spazio verde, centrale, che sia dedicato alle persone e non – come tutto, in questa città – alle automobili e alle esigenze di pendolari che a Saronno non vivono. Questo passaggio è uno sguardo verso la Saronno di domani che i saronnesi stessi ci hanno chiesto. Era ora.

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