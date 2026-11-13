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SARONNO -MILANO Cento anni di presenza sul mercato, un secolo di trasformazioni industriali e territoriali e una prospettiva rivolta alle nuove sfide della mobilità ma non solo. FNM ha celebrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, il centenario della propria quotazione con l’evento “100 anni di mercato, di territori e di futuro”, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e accademico e delle società del Gruppo, proponendo un ampio confronto sulle trasformazioni che stanno interessando le infrastrutture, la mobilità, la città, l’energia e la sostenibilità.

L’anniversario – che ricorda il momento in cui, il 14 dicembre 1926, la Società Anonima delle Ferrovie Nord Milano è stata ammessa alla quotazione – rappresenta per il Gruppo un’importante occasione per riflettere sul rapporto tra infrastrutture, sviluppo dei territori e creazione di valore nel lungo periodo.

L’EVENTO IN BORSA ITALIANA – La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda e Andrea Gibelli, Presidente di FNM.

La tradizionale cerimonia della campanella, che si è tenuta subito dopo, ha simbolicamente rinnovato il legame di FNM con il mercato dei capitali. Nella seconda parte della mattinata, sono intervenuti, tra gli altri, Michael Spence, Premio Nobel per l’Economia 2001, Carlo Ratti, Direttore del MIT Senseable City Lab e Professore ordinario del Politecnico di Milano, Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, Paolo Beria, Direttore del Laboratorio TRASPOL, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Carlo Carminucci, Direttore della Ricerca di ISFORT, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, Mariarosaria Taddeo, Professoressa di Etica Digitale e Tecnologie della Difesa presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, Andrea Varnier, AD Fondazione Milano Cortina 2026.

Le diverse sessioni in cui si è articolata la discussione hanno affrontato la dimensione del Gruppo come “arcipelago industriale”, la trasformazione della città, il suo cambiamento di scala fino a diventare regionale e interconnessa, il ruolo della fiducia e dei dati nel funzionamento delle infrastrutture fisiche e digitali, l’evoluzione dalla Mobility as a Service e la sua trasformazione in Mobility as a Community, i nuovi scenari della domanda di mobilità e l’integrazione fra energia, reti, tecnologie digitali e intelligenza artificiale.

L’incontro si è chiuso con gli interventi finali di Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, Presidente di FNM, Gianantonio Arnoldi, Vicepresidente di FNM, Francesca Pili, Consigliera delegata di FNM e Fulvio Caradonna, Consigliere delegato di FNM.