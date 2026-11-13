Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 12 novembre, ci sono le nuove mail con minacce di bomba che hanno fatto scattare l’allerta tra Uboldo e Castiglione Olona, i riconoscimenti della Guida Michelin nel territorio e il confronto in consiglio comunale sul progetto dell’ex Isotta Fraschini.

Nuove segnalazioni di possibili ordigni sono arrivate giovedì 12 novembre in diverse scuole e hanno nuovamente mobilitato le forze dell’ordine. Le comunicazioni, firmate ancora con il nome di Mikhail Andropov, hanno fatto scattare verifiche e controlli in diversi comuni, da Uboldo a Castiglione Olona. Si tratta di un nuovo episodio dopo le evacuazioni del giorno precedente, quando una ventina di istituti del Varesotto erano stati coinvolti nell’allarme. Le autorità sono al lavoro per verificare le segnalazioni e risalire all’origine dei messaggi.

La nuova edizione della Guida Michelin ha confermato i riconoscimenti ai ristoranti del territorio: Acquerello a Fagnano Olona, Acqua a Olgiate Olona, Olio a Origgio e Sui generis a Saronno mantengono la stella. La novità riguarda invece Olio Fishbar, locale saronnese che entra nella selezione Bib Gourmand, dedicata ai ristoranti che propongono una cucina di qualità a prezzi contenuti. Un riconoscimento distinto dalle stelle Michelin, che porta una nuova menzione in città.

Serata di confronto acceso in consiglio comunale durante l’esame delle osservazioni al piano di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini. Le opposizioni hanno sollevato questioni sulla legittimità del procedimento e sulla documentazione, presentando una pregiudiziale e una richiesta di sospensiva. Il presidente del consiglio Francesco Licata ha deciso di non ammettere entrambe al voto. Sono stati inoltre respinti due emendamenti presentati da Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia, relativi alla documentazione del progetto e alle eventuali modifiche successive alla valutazione di impatto ambientale.

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