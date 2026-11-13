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FIRENZE – Ambasciatori del territorio. Sono i quotidiani locali che aderiscono all’Anso, l’associazione nazionale della stampa online, che l’11 novembre ha presentato alla 18esima edizione della Bto di Firenze (Be Travel Online) il suo modello di informazione di qualità. Un’informazione puntuale, di prossimità e in grado di svolgere un ruolo importante nel racconto giornalistico delle destinazioni turistiche, conosciute o meno note.

Protagonisti del panel, ospitato nella seconda giornata dei lavori alla Stazione Leopolda, Matteo Rainisio, socio ANSO e amministratore delegato di Edinet, Silvia Savoye, direttrice responsabile di Aostasera.it, Davide De Crescenzo, direttore responsabile di intoscana.it e responsabile dell’Area contenuti di Fondazione Sistema Toscana. A moderare l’incontro Simona Bellocci, caporedattore di intoscana.it.

Il ruolo dei quotidiani locali è quello di essere da una parte una sentinella del territorio, ma anche un ambasciatore che può fornire la giusta consapevolezza alle comunità di riferimento da una parte e raccontare le destinazioni turistiche ai visitatori.

«Si può raccontare il turismo anche attraverso il racconto delle storie del territorio e delle persone che lo abitano – ha messo in evidenza Davide De Crescenzo – e quest’attività rappresenta un valore e dà un contributo fondamentale anche per l’identità delle comunità locali».

«In una realtà piccola come quelle che raccontiamo noi – ha spiegato Silvia Savoye – noi ci mettiamo sempre la faccia e il rapporto con i nostri lettori è molto stretto. Questo è il nostro valore aggiunto puntando anche sulla conoscenza dei territori e delle sue caratteristiche».

«Un quotidiano locale non rincorre i “click” e un giornalista locale non è disposto a tradire la propria comunità – ha detto Matteo Rainisio – e quindi, nel bene o nel male, la sua missione è quella di raccontare le cose come stanno».

Questo primo incontro “targato” Anso ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul futuro dell’informazione locale e ha segnato la prima collaborazione tra ANSO e BTO che ha, anche per il futuro, l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo dell’editoria digitale e quello della promozione turistica.

Il messaggio che è stato lanciato quest’anno alla Bto è che i quotidiani locali possono essere davvero una risorsa per il turismo nell’ottica di valorizzazione delle destinazioni e del miglioramento del rapporto tra residenti di un territorio e turisti.

ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online riunisce 82 editori di informazione locale e iperlocale, per oltre 300 testate presenti in tutte le regioni italiane. ANSO rappresenta i soci presso istituzioni e piattaforme digitali e offre formazione e servizi.