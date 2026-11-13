Groane

LAZZATE – Un traguardo speciale per festeggiare i 60 anni: correre e completare la maratona di New York. È l’impresa riuscita il 2 novembre a Gennaro Stabile, per tutti Rino, concittadino al quale l’Amministrazione comunale di Lazzate ha voluto rivolgere i propri complimenti.

Dirigente bancario, Stabile era già conosciuto in paese per la sua passione per la scrittura, che lo aveva portato a presentare in biblioteca il romanzo “24 ottobre”. Con la maratona di New York ha dimostrato di saper inseguire con la stessa determinazione anche un sogno sportivo.

Tutto è iniziato nel pomeriggio del 1° gennaio 2026, quando Stabile, che aveva ripreso a correre da poco dopo anni di pausa, ha deciso di affrontare la maratona di New York per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Da quel momento ha aumentato progressivamente distanze e velocità. A febbraio ha formalizzato l’iscrizione alla gara, rendendo ancora più concreto il proprio impegno. A maggio ha completato una mezza maratona in 2 ore e 23 minuti, mentre a luglio è arrivato a percorrere 180 chilometri di corsa in un solo mese.

Ad agosto, però, è arrivato un imprevisto: un infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto a fermarsi. Stabile non si è arreso. Ha intensificato visite e consulti con fisioterapista e ortopedico, modificando la preparazione senza rinunciare all’obiettivo. Tra settembre e ottobre ha ripreso gli allenamenti e, prima di partire per gli Stati Uniti, aveva accumulato 1.457 chilometri dall’inizio dell’anno, compresi i 32 dell’ultimo allenamento lungo, affrontato il sabato precedente al volo. Chilometri percorsi con ogni condizione meteo, lungo le strade e nei luoghi familiari intorno a Lazzate.

“A New York ho gestito la gara senza forzare nei primi trenta chilometri – racconta Stabile – Poi, quando ho capito che il tendine reggeva e che le gambe stavano bene, ho incrementato il ritmo fino a Central Park. È stata un’emozione indescrivibile, vissuta in solitaria, così come tutti i 1.457 chilometri precedenti. A New York però c’è un clima incredibile e irripetibile, fatto di persone che ti sostengono dal primo all’ultimo passo. Ho rivisto la città in maniera completamente diversa, attraversando quartieri e ponti, salite e discese, in un modo che non avevo mai fatto prima. Ho chiuso la gara in 5 ore e 38 minuti, ma sono arrivato e sono contentissimo e orgoglioso”.

A congratularsi con lui, a nome dell’Amministrazione comunale, è l’assessore allo Sport Giuseppe Zani: “A nome di tutti i cittadini di Lazzate mi complimento con Gennaro Stabile per l’esempio di costanza, passione e determinazione mostrato in questa avventura sportiva che ha portato un po’ della nostra comunità nella gara più conosciuta al mondo”.

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