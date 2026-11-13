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SARONNO – Venerdì 13 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento in più in serata. Le precipitazioni saranno limitate alla notte, con appena 0,4 millimetri di pioggia previsti. Le temperature registreranno un aumento, con una massima di 17°C e una minima di 10°C. Lo zero termico si attesterà a 2.479 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati e proverranno da Est-Sudest. Dopo la giornata perturbata di giovedì, il tempo tornerà quindi più stabile, con ampie fasi asciutte e temperature massime in rialzo.

In Lombardia le pressioni medio-alte favoriranno condizioni generalmente stabili e parzialmente soleggiate, con un aumento delle nuvole in serata. Sulle basse pianure occidentali il tempo sarà variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali il cielo resterà molto nuvoloso al mattino, con deboli piogge in graduale esaurimento nel corso della giornata. Sulle zone pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi e schiarite, con un aumento della copertura dalla sera. Su Orobie e Alpi Retiche prevarrà invece il cielo poco nuvoloso, salvo qualche nube al mattino. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione da Sudest, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.200 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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