Saronnese

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della coalizione Ceriani sindaco, che comprende le liste Origgio c’è e Forza Italia, riguardante le limitazioni ai servizi demografici.

Apprendiamo, leggendo sul sito comunale, anche se non siamo assolutamente d’accordo, della volontà dell’amministrazione di limitare l’accesso libero ai servizi demografici. Riportiamo questo estratto dal programma elettorale dell’Amministrazione Regnicoli-Palomba: “Un comune efficace si misura dalla capacità di rispondere rapidamente, essere accessibile e ridurre la complessità. Oggi questo significa investire su organizzazione, strumenti digitali e qualità del rapporto con i cittadini. L’obiettivo è costruire un’amministrazione più semplice, più trasparente e più vicina”.

Sulla loro pagina Facebook, invece, scrivono “meno attese”. Insomma, dopo soli sei mesi sono già riusciti a tradire il loro programma elettorale per cui i cittadini di Origgio li hanno votati. Questa decisione di limitare l’accesso libero ai servizi demografici si inserisce nel contesto di malfunzionamento della macchina comunale, che già abbiamo segnalato (e continuiamo a farlo), specialmente in uffici come quello tecnico. Inoltre, ci domandiamo dove sia la tutela delle fasce fragili. Il cittadino anziano deve sperare di poter avere un figlio o un nipote per poter prenotare online un appuntamento? O sperare, ancora, di riuscire a prenotare nell’unica ora disponibile durante il giorno? Sindaco Regnicoli, sta chiudendo il Comune, non lo sta aprendo. Chissà se ora l’app Municipium, utile solo a far raccogliere polvere alle segnalazioni dei cittadini, servirà a qualcosa. Noi non siamo assolutamente d’accordo con questa iniziativa dell’Amministrazione Regnicoli-Palomba.

(foto comune origgio)

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