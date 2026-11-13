Lombardia

MILANO – È stata bocciata la mozione del Partito democratico che, partendo dalle parole di grande preoccupazione degli assessori regionali al welfare e al bilancio per la manovra 2027 del governo, aveva avanzato la proposta di fare fronte comune in Lombardia a difesa della sanità pubblica. A favore solo le opposizioni con 29 voti contro i 42 di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Migliore. La mozione aveva tre punti: chiedere al governo Meloni di cambiare la manovra aumentando le risorse per la sanità, finanziare con apposite risorse i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di medici e infermieri, non applicare una revisione dei criteri di ripartizione del fondo sanitario tra le Regioni che alimenti la contrapposizione tra territori.

“Gli proponevamo di fare fronte comune – spiega il consigliere regionale Samuele Astuti, coordinatore del Forum Sanità del Pd lombardo – così come lo fanno i lavoratori della sanità che il 5 dicembre saranno in piazza senza distinzioni per dire che non ce la fanno più, che la sanità non ce la fa più. Ma hanno detto di no, e questo è davvero incomprensibile e inqualificabile. Alla salute dei lombardi hanno preferito la fedeltà al governo. Come Paese dovremmo aumentare la spesa sanitaria oltre il 7%, e lo stiamo chiedendo in Parlamento e anche in Consiglio regionale, e invece continuiamo ad arretrare”.

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