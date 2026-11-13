Comasco

ROVELLASCA – Un nuovo e importante incarico per don Luca Trainini, sacerdote originario di Rovellasca, al quale è stato ufficialmente affidato il ruolo di cappellano militare del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, unità dell’Esercito italiano inquadrata nella Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e di stanza a Salerno. La notizia è stata accolta con soddisfazione a Rovellasca, dove il sindaco Sergio Zauli ha voluto rivolgere pubblicamente al sacerdote le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.

«Siamo orgogliosi di condividere una bellissima notizia: a don Luca è stato ufficialmente assegnato l’incarico di cappellano militare presso il 19° Reggimento Cavalleggeri Guide, prestigiosa unità inquadrata nella Brigata Bersaglieri Garibaldi e di stanza a Salerno» ha annunciato il sindaco attraverso i propri canali social. Si tratta di un incarico che porterà il sacerdote rovellaschese a operare a stretto contatto con i militari, offrendo assistenza spirituale e sostegno umano al personale del reggimento, una realtà con una lunga storia di impegno operativo in Italia e all’estero.

«Un ruolo di grande responsabilità umana e spirituale all’interno di una realtà operativa di primo piano» sottolinea Zauli, ricordando le numerose missioni alle quali il reparto ha preso parte nel corso degli anni.

Tra queste figurano, sul territorio nazionale, le operazioni Vespri Siciliani, Strade Pulite e Terra dei Fuochi, mentre all’estero il reggimento è stato impegnato in diversi scenari internazionali, dalla Somalia alla Bosnia, dalla Macedonia all’Afghanistan e al Libano. Per don Luca Trainini si apre dunque una nuova esperienza, caratterizzata da responsabilità e dal rapporto quotidiano con gli uomini e le donne delle Forze armate.

«Si prospetta un cammino ricco di sfide ed esperienze umane ed emozionanti per don Luca, chiamato ad accompagnare e sostenere i nostri militari nel loro delicato servizio» prosegue il primo cittadino. Infine, il messaggio di augurio rivolto al sacerdote a nome di Rovellasca: «A don Luca vanno le congratulazioni più affettuose da parte di tutta la nostra comunità e un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova, importante missione!».

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