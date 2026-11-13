Città

SARONNO – Ha perso la borsa vicino alla stazione, con all’interno tutti i documenti, compresi quelli del figlio. A ritrovarla e restituirgliela sono stati alcuni operai di un’impresa edile che, nonostante l’offerta di una ricompensa, non hanno voluto accettare nulla. Un gesto di onestà che una donna ha voluto raccontare sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…”, per ringraziare pubblicamente chi l’ha aiutata.

L’episodio è avvenuto giovedì 12 novembre nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno. La donna aveva smarrito la borsa e a recuperarla sono stati alcuni lavoratori di un’impresa edile impegnata in un cantiere in via Molino 3.

“Volevo ringraziare di cuore i ragazzi dell’impresa edile che ieri hanno ritrovato la mia borsa e me l’hanno restituita con una gentilezza davvero rara – ha scritto la donna – All’interno c’erano tutti i miei documenti, compresi quelli di mio figlio, quindi potete immaginare quanto sia stato importante per me ritrovarla!”.

La donna ha anche cercato di ricompensare gli operai, ma loro hanno rifiutato. Un particolare che l’ha colpita e che l’ha spinta a condividere la propria esperienza, anche per raccontare un volto positivo della città. “Si sente spesso parlare male di Saronno, ma io devo dire che incontro sempre persone squisite e oggi ne ho avuto l’ennesima dimostrazione!”.

Nel suo messaggio la donna spiega di non essere riuscita a identificare con precisione il nome dell’impresa, ma di sapere che si tratta della ditta al lavoro nel palazzo di via Molino 3. Da qui anche l’invito agli operai a farsi riconoscere. “Se vi riconoscete in questo post, sarei felicissima se voleste lasciare un commento: sarò ben lieta di fare il nome della vostra impresa e di promuoverla con piacere”. Un ringraziamento pubblico che si chiude con una frase semplice: “Perché i bei gesti meritano di essere raccontati!”.

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