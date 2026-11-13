Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri, giovedì 12 novembre, in via Padre Luigi Sampietro, dove un uomo di 32 anni è rimasto coinvolto in un sinistro mentre si trovava su un monopattino elettrico. L’allarme è scattato alle 12.55. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre è stata allertata anche la polizia locale di Saronno per gli accertamenti del caso.

Il 32enne è stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale cittadino, dove è arrivato in codice verde. Le sue condizioni non sono dunque risultate gravi. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e se siano stati coinvolti altri veicoli.

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(foto archivio: un intervento di un mezzo di soccorso in zona)

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