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SARONNO – Preparate i dadi, mescolate le carte, scegliete il vostro personaggio e allenatevi a dire “tocca a me!”. Il conto alla rovescia è cominciato: tra poche ore Saronno diventerà una grande ludoteca, dove si potrà partire per un’avventura tra pirati, sfidare gli amici a Risiko, trasformarsi in investigatori dell’incubo o scoprire un gioco che ancora non esiste sugli scaffali dei negozi. Sabato 14 e domenica 15 novembre torna Saronno in Gioco, due giorni di sfide, fantasia, incontri e divertimento. E la cosa più bella è che per partecipare non serve essere esperti, né avere un gioco da portare da casa: basta la voglia di mettersi in gioco.

La terza edizione della manifestazione, organizzata da Fondazione Daimon Ets con il patrocinio del Comune di Saronno, è pronta ad animare la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze di viale Santuario. Gli orari sono già fissati: sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito.

Quasi 200 giochi e una città pronta a sfidarsi

Immaginate una sala piena di tavoli, scatole colorate, pedine, carte e persone che ridono, ragionano, collaborano e si sfidano. È questo lo spirito di Saronno in Gioco, che mette a disposizione quasi 200 giochi da tavolo da provare e prendere in prestito.

Non conoscete le regole? Nessun problema. I volontari saranno pronti a spiegarle, suggerire il gioco più adatto e aiutare anche chi si siede per la prima volta a un tavolo.

E per chi ama le novità ci sarà lo spazio prototipi, dove provare giochi ancora in fase di sviluppo o appena pubblicati, incontrando direttamente chi li ha inventati. Anche Saronno ha i suoi autori, tra cui il collettivo Cielo d’Oro.

Settantquattro avventure: chi volete diventare?

Un pirata alla ricerca di un tesoro? Un esploratore spaziale? Un investigatore alle prese con un mistero? Oppure un eroe di un mondo fantastico?

Il programma dei giochi di ruolo promette di lasciare spazio a ogni immaginazione: 74 sessioni, 27 sistemi di gioco differenti e dieci realtà associative coinvolte, con il coordinamento di Oltregioco Aps.

Sabato pomeriggio è prevista anche una speciale multitavolo di Dungeons & Dragons, in cui diversi gruppi condivideranno la stessa avventura. Domenica mattina, invece, spazio ai più giovani con sessioni dedicate a bambini e adolescenti.

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito della manifestazione.

Risiko, Bang! e tornei: la sfida è aperta

Chi ha lo spirito competitivo potrà cimentarsi nei tornei a premi in programma sabato sera e domenica mattina. Tra i protagonisti ci saranno Risiko, Bang!, Echoes of Time, Sagrada, Planet Bee e Masterland.

Non occorre essere campioni: i volontari saranno disponibili per spiegare le regole e permettere ai partecipanti di esercitarsi prima di affrontare le sfide.

E non mancheranno gli scacchi, con gli istruttori federali dell’associazione ScacchiSaronno e attrezzature che consentiranno anche alle persone con disabilità visiva di giocare.

Sabato sera la storia la decide il pubblico

C’è poi un appuntamento che promette di trasformare gli spettatori in protagonisti. Sabato dalle 20 alle 23 il gruppo Keep Ruoling porterà sul palco uno spettacolo di Actual Play ambientato nel mondo di Mireal.

La particolarità? Le decisioni del pubblico influenzeranno lo sviluppo dell’avventura. Non si tratterà quindi soltanto di assistere a uno spettacolo, ma di contribuire a scrivere la storia insieme ai giocatori.

Otto missioni e una sfida nella sfida

Quest’anno anche la visita alla manifestazione diventa un gioco. All’ingresso sarà consegnato un tesserino con otto missioni da completare: partecipare a un torneo, provare un gioco di ruolo, assistere allo spettacolo serale, arrivare prima delle 10.30, fermarsi a mangiare o sostenere l’iniziativa con una donazione sono alcune delle possibilità.

Chi riuscirà a completare almeno quattro missioni potrà ottenere uno sconto sull’acquisto dei giochi disponibili durante l’evento o al punto ristoro.

Per chi desidera fermarsi a pranzo, a cena o semplicemente concedersi una pausa sarà attiva un’area ristoro, gestita in collaborazione con la rete di cooperative Tikitaka, impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in situazioni di fragilità.

L’obiettivo? Superare quota 1.800 visitatori

Nata nel 2024 da un’idea del docente Fabrizio Reina, direttore creativo della manifestazione, Saronno in Gioco è cresciuta fino a diventare un appuntamento capace di richiamare partecipanti anche da fuori città.

Lo scorso anno sono state registrate oltre 1.200 presenze da 73 città, quasi 600 prestiti di giochi e più di 160 partecipanti alle sessioni di ruolo. Per questa edizione l’obiettivo degli organizzatori è arrivare a 1.800 visitatori.

Ma al di là dei numeri, lo spirito resta quello delle origini: incontrarsi, condividere una passione, conoscere persone nuove e scoprire che attorno a un tavolo possono nascere amicizie e collaborazioni.

Tutto pronto: si comincia domani

Sabato 14 novembre dalle 10 alle 23 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 19, Saronno in Gioco aspetta grandi e piccoli tra la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze di viale Santuario.

L’ingresso è gratuito. La registrazione online è facoltativa ma consigliata, mentre per le sessioni di gioco di ruolo è necessaria la prenotazione.

Il programma completo è disponibile su www.saronnoingioco.it.

I tavoli stanno per riempirsi, le carte sono pronte e le avventure aspettano soltanto i loro protagonisti. A Saronno il conto alla rovescia è iniziato: il prossimo tiro di dado potrebbe essere il vostro.