Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri, giovedì 12 novembre, in piazza Borella, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’ospedale cittadino. Due automobili si sono scontrate poco dopo mezzogiorno, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato alle 12. Secondo i dati diffusi da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 17 anni, un uomo di 47 e una donna della stessa età.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme ai carabinieri della compagnia di Saronno, allertati per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Due persone sono state accompagnate in ospedale in codice verde, dunque in condizioni non gravi: una al presidio di Saronno, e l’altra all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Restano da chiarire le cause dello scontro, avvenuto in una zona particolarmente frequentata per la presenza dell’ingresso dell’ospedale.

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