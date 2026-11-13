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GENOVA – Per poter raggiungere la salvezza diretta nel Campionato nazionale di Serie A2, il Ct Ceriano Saronno doveva vincere contro il Ct Genova 1893 e sperare nella sconfitta di Beinasco ad Arezzo. Una combinazione che si è verificata a metà, perché nell’ultima partita del Girone 4 le ragazze capitanate da Silverio Basilico non hanno lasciato scampo alle liguri, dominando con un netto 4-0, ma in Toscana è arrivata la vittoria del Tennis Beinasco, che ha permesso alle piemontesi di conquistare i punti necessari per mantenere il secondo posto in classifica. Per restare in A2, le brianzole dovranno così passare dai play-out: conosceranno le avversarie martedì 10 novembre quando nella sede della Federazione Italiana Tennis e Padel verranno effettuati i sorteggi. “C’è un po’ di rammarico perché la nostra squadra meritava di arrivare almeno al secondo posto – ha commentato capitan Basilico -. Però mi tengo ben stretto le prestazioni di tutte le ragazze in queste sei settimane di campionato, in particolar modo quelle degli ultimi due incontri in casa”.

Dopo il netto successo di sette giorni fa col Tennis Beinasco, infatti, nell’ultima sfida del girone il Ct Ceriano Saronno ha dominato sin dall’inizio anche il Tc Genova 1893, conquistando già dopo i singolari i tre punti della vittoria e cedendo in totale solamente 2 giochi (successi di Enola Chiesa, Elena Malogyna e Maria Aurelia Scotti). Poi l’inedito doppio formato da Carola Cavelli e Martina Morotti ha chiuso i conti battendo per 6-0 7-5 Annalisa Buda e Carolina Schiaffino. “Vincere fa sempre bene – ha concluso Basilico -, quindi la giornata è stata davvero positiva. Oggi abbiamo espresso un ottimo tennis, in tutte le partite. Ora dobbiamo farci trovare pronti tra due settimane, quando sui nostri campi di Saronno ci giocheremo la prima possibilità di salvezza. Speriamo di poter schierare la nostra miglior formazione e conquistare subito la permanenza in Serie A2”.

Serie A2 femminile 2026, sesta giornata – Girone 4

Ct Ceriano Saronno – Tc Genova 1893 4-0

Enola Chiesa (C) b. Martina Augello (G) 6-1 6-0, Elena Malogyna (C) b. Elettra Beecroft (G) 6-0 6-0, Maria Aurelia Scotti (C) b. Carolina Schiaffino (G) 6-0 6-1, Cavelli/Morotti (C) b. Buda/Schiaffino (G) 6-0 7-5.

Classifica Girone 4

1. Tennis Giotto, 11 punti (16-8)

2. Tennis Beinasco, 11 punti (13-11)

3. Ct Ceriano Saronno, 8 punti (13-11)

4. Tc Genova, 3 punti (6-18)

(foto di gruppo per le atlete del Ct Ceriano Saronno)

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