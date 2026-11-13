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VENEGONO INFERIORE – Un fine settimana dedicato alla riflessione, alla preghiera e alla condivisione per i ragazzi delle scuole superiori. Sabato 14 e domenica 15 novembre il Seminario arcivescovile di Milano, con sede in via Papa Pio XI a Venegono Inferiore, ospiterà gli esercizi spirituali d’Avvento rivolti agli adolescenti. L’iniziativa è destinata a ragazzi e ragazze dalla prima alla quarta superiore e si svolgerà in coincidenza con l’inizio dell’Avvento ambrosiano, previsto per domenica 15 novembre. Due giornate pensate per offrire ai giovani l’opportunità di interrompere per qualche momento la routine quotidiana, dedicando tempo all’ascolto, al silenzio e al confronto sulle proprie esperienze e sulle aspettative per il futuro.

Il programma prevede momenti di preghiera, riflessioni sul Vangelo, testimonianze e occasioni di fraternità. Ad accompagnare i partecipanti saranno l’équipe del Seminario, la Fondazione Oratori Milanesi (Fom) e l’Azione Cattolica Ambrosiana. Il ritrovo è fissato per sabato 14 novembre alle 15.30 nella sede del Seminario di Venegono Inferiore. Il percorso proseguirà nella giornata di domenica, quando la Chiesa ambrosiana celebrerà l’inizio del periodo di preparazione al Natale.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso le indicazioni disponibili sul sito della diocesi di Milano, all’indirizzo chiesadimilano.it/pgfom. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Seminario al numero 0331 867659 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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