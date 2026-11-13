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VENEGONO SUPERIORE – Cordoglio a Venegono Superiore per la scomparsa di Oscar Zanoncini, ispettore della polizia di Stato, vittima di un incidente stradale ricordato per il suo impegno professionale a tutela della sicurezza dei cittadini e per la sensibilità dimostrata nell’affrontare temi sociali delicati.

A ricordarlo è l’Amministrazione comunale, che sottolinea in particolare la sua partecipazione all’incontro dello scorso 5 ottobre dedicato alla prevenzione della violenza di genere. In quell’occasione Zanoncini aveva messo a disposizione dei presenti la propria esperienza professionale, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del rispetto, della prevenzione e della protezione delle vittime.

Un intervento che aveva lasciato un ricordo positivo per la competenza, la professionalità e l’umanità con cui l’ispettore aveva affrontato gli argomenti della serata, offrendo indicazioni e spunti di riflessione su un fenomeno di grande rilevanza sociale. A nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, il sindaco Walter Fabiano Lorenzin ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia di Oscar Zanoncini, ai colleghi della polizia di Stato e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui.

La comunità di Venegono Superiore lo ricorda con gratitudine per il contributo offerto alla diffusione di una cultura della prevenzione e della tutela delle persone più vulnerabili.

(foto Con senso civico Venegono)

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