Comasco

SARONNO – Ci sono anche un padre e una figlia di Saronno tra le persone rimaste bloccate negli ascensori dell’ex ospedale Sant’Anna di via Napoleona a Como. I due sono stati liberati dopo la disavventura e hanno voluto ringraziare chi li ha aiutati.

L’episodio si inserisce in una mattinata particolarmente difficile, quella di martedì 10 novembre, segnata da una serie di guasti agli ascensori dell’ex Sant’Anna. Problemi che hanno provocato proteste, lunghe attese e ripetuti interventi dei tecnici, con pesanti conseguenze per chi doveva raggiungere gli ambulatori per visite ed esami.

I problemi sono iniziati nelle prime ore della giornata, quando uno dei sei ascensori in servizio si è fermato con all’interno un’infermiera dell’Asst lariana. Per liberarla è stato necessario l’intervento degli operatori dell’azienda sanitaria. Nel primo pomeriggio si è verificato un altro guasto, seguito da un ulteriore blocco dopo mezzogiorno, quando un impianto appena sistemato dai tecnici si è nuovamente fermato con alcune persone all’interno.

La situazione ha provocato forti proteste da parte degli utenti, tanto che la vigilanza dell’Asst lariana è dovuta intervenire in almeno tre o quattro occasioni per cercare di riportare la calma.

A pagare il prezzo maggiore dei disservizi sono stati soprattutto gli anziani, le donne in gravidanza, i genitori con bambini piccoli e le persone con difficoltà motorie. Per molti raggiungere i piani superiori è diventato complicato, tra attese prolungate e la necessità di utilizzare le scale. Un problema che si ripete da tempo. L’Asst lariana ha fatto sapere che tre ascensori sono stati aggiustati, per quanto si tratti di interventi di manutenzione su impianti ormai datati.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09