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SARONNO – Il piano industriale per il 2027 è stato presentato, ma sul ritiro della procedura di licenziamento non ci sono passi avanti. Resta quindi aperta la vertenza Barco, con i sindacati che chiedono garanzie concrete sul futuro dello stabilimento saronnese e dei suoi lavoratori.

Venerdì 13 novembre, nella sede di Confindustria Varese, si è svolto il terzo incontro tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Al centro del confronto il piano industriale relativo al prossimo anno, illustrato dai rappresentanti dell’azienda.

I sindacati hanno chiesto ulteriori approfondimenti, soprattutto sulle prospettive del sito di Saronno e sugli impegni che Barco intende assumere per garantirne lo sviluppo e la continuità produttiva.

Il nodo principale resta però quello dei licenziamenti. Secondo quanto riferito dalle rappresentanze sindacali, l’azienda non ha manifestato alcuna apertura rispetto alla richiesta di ritirare la procedura e non ha fornito elementi concreti che facciano intravedere un cambiamento di posizione.

Una situazione che conferma le preoccupazioni emerse nelle scorse settimane, quando il ridimensionamento delle attività a Saronno aveva acceso il confronto sul futuro dello stabilimento. La vertenza riguarda infatti non soltanto i posti di lavoro coinvolti nella procedura, ma anche le prospettive industriali del sito.

Intanto prosegue la mobilitazione dei dipendenti, con il blocco degli straordinari, della flessibilità e delle trasferte. “Le persone non sono numeri!” ribadiscono le rappresentanze sindacali di Fim Cisl Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 novembre, quando le parti torneranno al tavolo per proseguire il confronto. L’attenzione resta concentrata sulle risposte che l’azienda potrà fornire sia sul piano industriale sia sulla richiesta di ritiro dei licenziamenti.

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