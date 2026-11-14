Basket

SARONNO – Appuntamento anticipato al pomeriggio per la Robur Saronno, che oggi, sabato 14 novembre, torna davanti al proprio pubblico per affrontare l’Esperia Olimpia Cagliari nel campionato di serie B Interregionale. La palla a due è fissata eccezionalmente alle 16.30, anziché nel consueto orario serale, al PalaRonchi di via Colombo.

La formazione allenata da coach Bonassi cerca due punti preziosi per rilanciarsi in classifica, ma l’impegno si presenta tutt’altro che semplice. L’Esperia Cagliari è infatti una delle squadre più competitive del girone e arriva a Saronno con una posizione di vertice, mentre i biancazzurri sono chiamati a recuperare terreno dopo un avvio di stagione complicato.

Gli avversari

Gli ospiti, guidati da coach Federico Manca, possono contare su giocatori di esperienza come Alessandro Poti, Tommaso De Gregori ed Ezio Gallizzi, oltre a elementi di qualità come Luca Sanna, Nicola Manca e Luigi Cabriolu. Una formazione che abbina esperienza e capacità realizzative, con diversi giocatori in grado di raggiungere la doppia cifra.

Per Saronno sarà fondamentale limitare le principali bocche da fuoco avversarie e ritrovare continuità offensiva.

La società invita i tifosi a sostenere la squadra in un appuntamento importante per la classifica, ricordando soprattutto la variazione d’orario: si gioca alle 16.30.

Rose contrapposte

Robur Saronno: Cozza, Zimonjic, Acunzo, Sironi, Zotti Paulouic, Gualdi, Martinalli, Molteni, Pauese, Redaelli, Bol, Alexa, Panceri, Bagordo. Allenatore: Bonassi.

Esperia Olimpia Cagliari: Porcu, Sanna, Manca, Cabriolu, Poti, Gallizzi, Locci, Corsi, Pacitto, De Gregori, Tyrtyshnyk, Pili. Allenatore: Federico Manca.

Classifica

Monferrato 12 punti; Pavia 10; Gallarate, Varese Academy, Esperia Cagliari, Crocetta, Oleggio, Bocconi 8; Saronno, Gazzada, Seniores 6; Nervianese 4; Virtus Cermenate, Borgomanero, Campus Varese 2.

(foto Daniele Belli: Bol della Robur in azione di gioco)

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