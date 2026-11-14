Basket

SARONNO – Vittoria casalinga per la Robur Saronno, che nell’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale sabato pomeriggio supera Esperia Cagliari 93-83 al PalaRonchi di via Colombo. Una partita combattuta, con diversi cambi di inerzia e due sorpassi degli ospiti nella ripresa, prima dell’allungo decisivo dei saronnesi. Tra i protagonisti Acunzo, autore di 21 punti.

Primo tempo equilibrato, poi il sorpasso di Cagliari

La gara si sviluppa inizialmente punto a punto, con la Robur che riesce a mantenere un leggero vantaggio sugli avversari. Dopo l’intervallo, però, i padroni di casa faticano a ritrovare il ritmo e Cagliari ne approfitta per riportarsi sotto, fino al 49-48. A 7’19” dalla conclusione del terzo quarto arrivano due tiri liberi a segno per gli ospiti, che completano il sorpasso portandosi sul 49-50.

La reazione saronnese non tarda ad arrivare. La Robur ritrova efficacia offensiva, soprattutto grazie alle conclusioni dalla distanza di Acunzo e Caglio, e costruisce un nuovo vantaggio sul 67-58. A 1’33” dalla fine del terzo periodo arriva anche il massimo margine fino a quel momento, dieci punti sul 69-59. Cagliari riesce comunque a recuperare qualcosa e l’ultimo quarto comincia sul 70-63.

Ultimo quarto, ancora emozioni prima dell’allungo decisivo di Saronno

La partita è tutt’altro che chiusa. Alla ripresa del gioco Cagliari torna immediatamente a contatto, riducendo il distacco sul 70-68, e a 8’29” dalla sirena trova addirittura il nuovo sorpasso sul 70-71. È ancora una volta la Robur a reagire. Il punteggio continua a oscillare, ma i saronnesi riprendono il controllo e a 5’34” dalla conclusione conducono 81-73.

Un altro episodio favorevole ai padroni di casa arriva a circa quattro minuti dal termine, quando Gregori, tra i migliori giocatori di Cagliari, deve lasciare il campo per il quinto fallo personale. Nel finale la Robur riesce a gestire il vantaggio senza concedere ulteriori rimonte, chiudendo sul 93-83 e conquistando un successo importante davanti al proprio pubblico.

In evidenza Acunzo, miglior realizzatore saronnese, decisivo anche con le conclusioni dalla distanza nel momento più delicato della terza frazione. Una vittoria costruita attraverso la capacità di reagire ai due sorpassi degli avversari e di trovare le giocate decisive nell’ultimo quarto.

(foto: una fase del match)

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