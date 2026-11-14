Comasco

BREGNANO – Un pomeriggio dedicato alla sicurezza del territorio e alla collaborazione tra cittadini. Oggi, sabato 14 novembre, alle 15, al Centro Polifunzionale di Bregnano è in programma un incontro pubblico per approfondire il tema del Controllo del Vicinato, un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente i residenti nella prevenzione e nella segnalazione delle situazioni sospette.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Bregnano, attraverso l’assessorato alla Sicurezza, in collaborazione con il gruppo locale del Controllo del Vicinato. L’obiettivo è far conoscere meglio questa realtà, illustrarne il funzionamento e spiegare come ogni cittadino possa contribuire, attraverso l’attenzione e la collaborazione con i propri vicini, a rendere più sicura la comunità.

All’incontro interverrà anche, in collegamento, Ferdinando Raffero, presidente nazionale dell’Associazione Controllo del Vicinato, che porterà la propria esperienza e offrirà un contributo al confronto sulle attività di prevenzione e partecipazione dei cittadini.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per informarsi, porre domande e conoscere più da vicino le opportunità offerte dal progetto, basato sulla collaborazione tra residenti e istituzioni.

14112026