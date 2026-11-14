Politica

MILANO – “Gli attacchi informatici e le campagne digitali che diffondono false minacce di attentati non sono semplici bravate informatiche: sono nuove forme di aggressione che possono generare panico, interrompere servizi pubblici e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Dobbiamo attrezzarci per affrontarle con strumenti adeguati – dichiara Giuseppe Licata, Consigliere Regionale di Forza Italia, che oggi ha depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere un rafforzamento delle misure di prevenzione e gestione delle cosiddette minacce ibride informatiche, con particolare attenzione alle scuole, agli enti locali e ai servizi essenziali – Le nuove minacce alla sicurezza passano sempre più spesso attraverso il web e gli strumenti digitali. Servono procedure standard, assistenza immediata per scuole e Comuni e formazione per chi è chiamato a gestire le emergenze”.

L’iniziativa segue i recenti episodi che hanno coinvolto migliaia di istituti scolastici italiani, raggiunti da messaggi contenenti false minacce di attentati. Fenomeni che evidenziano come gli strumenti digitali possano essere utilizzati non soltanto per colpire sistemi informatici, ma anche per condizionare il comportamento delle persone, alimentare allarmismo e mettere in difficoltà il regolare funzionamento delle istituzioni.

“L’Italia dispone di un sistema di sicurezza e contrasto al terrorismo altamente qualificato – spiega Licata – E’ necessario affiancare a questo sistema strumenti adeguati a modalità di attacco nuove e in continua evoluzione. La sicurezza oggi richiede resilienza digitale, capacità di riconoscere le minacce e procedure chiare per gestirle”, spiega Licata.

La mozione individua quattro direttrici di intervento.

La prima è la definizione di protocolli operativi condivisi tra istituzioni scolastiche e sistema della sicurezza pubblica, attraverso il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. L’obiettivo è stabilire procedure uniformi per verificare le segnalazioni, valutare i rischi, gestire le comunicazioni e coordinare le risposte, tutelando studenti e personale scolastico ed evitando reazioni disomogenee o interruzioni non necessarie delle attività didattiche.

La seconda proposta riguarda la promozione di linee guida nazionali per coordinare l’intervento di scuole, Prefetture, Questure, Forze dell’Ordine e Protezione civile in presenza di allarmi digitali e campagne fraudolente diffuse su larga scala.

La terza punta all’attivazione di canali informativi e di assistenza dedicati, ai quali dirigenti scolastici, sindaci e amministratori locali possano rivolgersi tempestivamente in caso di minacce digitali. Un punto di riferimento per ricevere indicazioni operative, individuare le corrette procedure da seguire e raccordarsi con le autorità competenti.

Infine, la mozione chiede di promuovere iniziative di formazione e prevenzione rivolte ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo degli enti territoriali, affinché siano in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di possibili attacchi e affrontare correttamente eventuali situazioni di emergenza.

“Non possiamo lasciare soli i dirigenti scolastici e i sindaci, soprattutto quelli dei Comuni più piccoli, che spesso non dispongono di competenze informatiche specialistiche e risorse adeguate. Quando arriva una falsa minaccia di attentato o una comunicazione digitale sospetta, bisogna sapere immediatamente chi contattare, come verificare la situazione e quali comportamenti adottare – precisa Licata – La prevenzione è fondamentale quanto la capacità di risposta. Regione Lombardia può svolgere un ruolo importante, facendosi promotrice di un coordinamento più stretto con le autorità nazionali e mettendo a disposizione del territorio strumenti concreti di supporto”, conclude.

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