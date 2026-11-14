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SARONNO – Una sfida a Risiko, un’avventura tra pirati e mondi fantastici, una partita a un gioco mai provato prima e persino uno spettacolo in cui sarà il pubblico a decidere come proseguirà la storia. Oggi, sabato 14 novembre, Saronno si trasforma in una grande ludoteca con il ritorno di Saronno in Gioco, la manifestazione che per il terzo anno consecutivo porta in città giochi da tavolo, giochi di ruolo, tornei e tante occasioni per divertirsi insieme. L’appuntamento è dalle 10 alle 23, con ingresso libero e gratuito.

La manifestazione, organizzata da Fondazione Daimon Ets con il patrocinio del Comune di Saronno, si svolge tra la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze di viale Santuario. L’iniziativa, nata nel 2024 da un’idea del docente Fabrizio Reina, propone un’intera giornata di attività per bambini, ragazzi, famiglie e appassionati.

Quasi 200 giochi da provare

Fin dalle 10 i visitatori potranno scegliere tra quasi 200 giochi da tavolo, con i volontari pronti a spiegare le regole e aiutare anche chi non ha mai giocato. Non servirà quindi essere esperti: basterà sedersi a un tavolo e lasciarsi coinvolgere.

Ci sarà anche uno spazio dedicato ai prototipi, dove sarà possibile provare giochi ancora in fase di sviluppo o appena pubblicati, direttamente con i loro autori. Un’occasione per scoprire anche la creatività del territorio, che conta diversi autori di giochi, tra cui il collettivo saronnese Cielo d’Oro.

Tornei, sfide e Dungeons & Dragons

Tra gli appuntamenti del sabato ci sono i tornei a premi, in programma nella fascia serale. Tra i titoli proposti figurano Risiko, Bang!, Echoes of Time, Sagrada, Planet Bee e Masterland. Anche i principianti potranno partecipare, grazie ai volontari disponibili a illustrare le regole e permettere qualche partita di prova.

Ampio spazio sarà riservato ai giochi di ruolo. Il programma complessivo del weekend comprende 74 sessioni con 27 sistemi di gioco differenti, organizzate grazie alla collaborazione di dieci realtà associative e al coordinamento di Oltregioco Aps.

Le ambientazioni spaziano dalle avventure piratesche alle esplorazioni spaziali, dai misteri horror ai mondi fantasy. Tra gli appuntamenti speciali di oggi pomeriggio ci sarà una multitavolo di Dungeons & Dragons, con diversi gruppi di giocatori impegnati nella stessa avventura.

Per partecipare alle sessioni di gioco di ruolo è necessaria la prenotazione attraverso il sito della manifestazione.

Alle 20 lo spettacolo in cui decide il pubblico

Uno dei momenti più particolari della giornata arriverà questa sera, dalle 20 alle 23, con uno spettacolo di Actual Play curato dal gruppo Keep Ruoling.

Sul palco prenderà vita un’avventura ambientata nel mondo di Mireal, ma con una particolarità: saranno anche gli spettatori, attraverso le proprie decisioni, a influenzare le vicende dei protagonisti. Uno spettacolo che unisce gioco di ruolo, narrazione e partecipazione del pubblico.

Otto missioni per rendere la visita ancora più divertente

All’ingresso i partecipanti riceveranno un tesserino con otto missioni da completare durante la manifestazione. Tra le sfide ci sono partecipare a un torneo, provare un gioco di ruolo, assistere allo spettacolo serale, arrivare prima delle 10.30 oppure fermarsi a pranzo o a cena.

Chi completerà almeno quattro missioni potrà ottenere uno sconto sull’acquisto dei giochi disponibili durante l’evento o al punto ristoro.

Non mancheranno gli scacchi, con l’associazione ScacchiSaronno e i suoi istruttori federali. Saranno disponibili anche attrezzature che consentono alle persone con disabilità visiva di partecipare alle partite.

Per tutta la giornata sarà inoltre attiva un’area ristoro, gestita in collaborazione con la rete di cooperative Tikitaka, impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in situazioni di fragilità.

Orari e informazioni utili

Saronno in Gioco apre oggi, sabato 14 novembre, alle 10 e prosegue fino alle 23. Domani, domenica 15 novembre, le attività continueranno dalle 10 alle 19.

L’ingresso è gratuito. La registrazione online è facoltativa ma consigliata per facilitare l’accesso, mentre le sessioni di gioco di ruolo richiedono la prenotazione.

Il programma completo, con gli orari dei tornei e delle singole attività, è disponibile su www.saronnoingioco.it.