Comasco

MOZZATE – Sabato 14 e domenica 15 novembre Villa Scalabrino a Mozzate ospita la quinta edizione di Natale in Villa, l’appuntamento che inaugura il calendario delle iniziative dedicate alle festività invernali. Organizzata dall’Associazione Alberio in collaborazione con altre realtà del territorio, la manifestazione si svolge dalle 10 alle 18 in entrambe le giornate, nella dimora storica di via Carducci 6.

Per tutto il fine settimana gli spazi della villa accolgono una mostra mercato con hobbisti e artigiani. Tra gli stand sarà possibile trovare oggetti realizzati a mano, decorazioni e idee regalo in vista del Natale, con proposte che valorizzano la creatività e le produzioni locali.

Il programma del fine settimana

La giornata di sabato 14 novembre si apre alle 10 con l’inaugurazione della mostra mercato. Nel pomeriggio è in programma il presepe vivente, realizzato in collaborazione con il Comitato Genitori. Gli stand resteranno aperti fino alle 18.

Domenica 15 novembre i mercatini riapriranno alle 10. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto alle famiglie e ai più piccoli, con laboratori creativi organizzati dai volontari dell’Associazione Piedibus. Non mancheranno musica e animazione con il gruppo Banda Larga. La manifestazione si concluderà alle 18.

Ristoro e dolci fatti in casa

Durante entrambe le giornate sarà disponibile un servizio di ristorazione, con il supporto dei volontari delle associazioni coinvolte, per offrire piatti e specialità calde. L’oratorio di Mozzate allestirà invece un punto dedicato ai dolci, con torte e biscotti preparati in casa.

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