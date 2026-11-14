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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelo Veronesi, responsabile enti locali Lega Lombarda Saronno, già presidente della commissione urbanistica del Comune di Saronno. Tu@Saronno rivendica per l’amministrazione Pagani di aver “scelto il parco”. Bisogna ristabilire la verità, perché non si può pretendere che i cittadini partecipino alle scelte del Comune se sono informati solo dalla propaganda. Era già previsto che il 50% dell’area Isotta Fraschini diventasse pubblica. È stata invece una scelta dell’amministrazione Pagani farla rimanere di proprietà privata. Bisogna che i benefici pubblici siano scritti, garantiti e durino nel tempo.

Vediamo punto per punto.

1. “Un parco pubblico interamente pagato e mantenuto dal privato, di 82.000 mq.” Pubblico non è. La proprietà resta privata e il Comune ottiene solo un asservimento all’uso pubblico. Il PGT vigente, nella scheda ATUa 1 del Documento di Piano, impone una cessione minima del 50% della superficie territoriale (più un 10% per l’edilizia residenziale sociale). In qualunque Comune normale la cessione si fa davvero, oppure si monetizza la mancata cessione. Qui non c’è né l’una né l’altra: c’è la promessa di realizzare e mantenere un parco, con una manutenzione la cui copertura economica non è chiara. Chissà cosa ne pensa la Corte dei Conti della mancata cessione e della mancata monetizzazione?

2. Le garanzie. Se il privato non realizza o non mantiene il parco, quali fideiussioni potrà escutere il Comune per sostituirsi a lui? Di che importo, per quanti anni, con quali condizioni di svincolo? Un impegno di manutenzione potenzialmente perpetuo non si garantisce con la buona volontà. Come ha detto il nostro capogruppo Raffaele Fagioli in Consiglio: “Non basta stabilire che il privato si occuperà del parco. Occorre sapere con precisione che cosa dovrà fare, con quali frequenze, con quali standard qualitativi, con quali controlli, con quali garanzie e con quali conseguenze in caso di inadempimento“. A queste domande l’Amministrazione non ha dato risposte, solo rinvii alla progettazione esecutiva e ad accordi successivi.

3. Il punto che nessuno dice: i lotti. Quando il privato avrà ottenuto l’approvazione del piano volumetrico, venderà l’area a lotti. Chi garantisce che i futuri proprietari rispettino le promesse del proprietario di oggi? Finché non ci sono risposte nero su bianco, il Comune si fida delle parole del privato.

4. “Polo universitario, scuola di formazione, hub ciclistico, 200 posti pubblici.” Funzioni “confermate” non sono funzioni garantite. Servono obblighi puntuali, tempi certi e sanzioni. Quanto ai parcheggi, secondo la stessa nota i posti pubblici sono oltre 200 su oltre 400 totali: metà dei posti non sarebbe nemmeno pubblica.

5. “Non sono previsti spazi commerciali per la grande distribuzione.” “Non previsti” non significa “vietati”. Per l’ex Isotta Fraschini il Documento di Piano non scrive alcun divieto: le “funzioni non ammesse” sono demandate all’Accordo di Programma. Se si voleva vietare la grande struttura di vendita, bisognava scriverlo e motivarlo puntualmente, per non dare adito a contestazioni sull’arbitrarietà della scelta. Dove si è voluto vietarla, è stato scritto espressamente, come per l’area ATR 1 di Saronno Sud. Per l’Isotta Fraschini oggi non è scritto, e il fatto che la grande struttura di vendita non sia prevista adesso, senza un divieto, non impedisce di realizzarla domani. Dire di aver evitato “l’ennesimo supermercato” senza un divieto in convenzione è propaganda, non un atto amministrativo.

6. “Le opposizioni volevano una strada nel parco.” Il vero tema è la stazione. Liquidare come “automobili” le esigenze dei pendolari significa affossare la stazione ferroviaria di Saronno. Se la stazione non diventa accessibile e non si prevedono accordi con Ferrovie e Regione sugli interscambi ferro-gomma, diventa impensabile chiedere alla Regione di potenziare la tratta da e per Malpensa e di prevedere un collegamento Malpensa-Orio al Serio che passi da Saronno. L’amministrazione sta facendo di tutto per evitare che i pendolari passino da Saronno. Così si mina il futuro della città per imporre una visione politica estremista, fatta di divieti alle automobili e ai pendolari. È una visione provinciale, già espressa nei decenni passati, quando le amministrazioni comunali non hanno consentito la realizzazione di parcheggi di interscambio. Basti ricordare l’amministrazione Airoldi, che tolse dall’accordo con Ferrovie la realizzazione di un grande parcheggio a Saronno Sud a spese delle Ferrovie. Non si può volere tutto e il contrario di tutto. Va fatta una scelta amministrativa, e non a favore di politiche green estremiste che vietano alle auto di circolare.

7. “Chi ha amministrato in passato ha votato contro.” Sì: la Lega oggi ha votato contro un piano privo di garanzie. Tra il 2015 e il 2020 l’amministrazione Lega ha portato a termine 9 piani di recupero, 9 aree dismesse riqualificate e 13 bonifiche, acquisendo 152.600 mq di aree verdi: atti, non slogan. E ha rispettato le norme di un PGT scritto dalla sinistra e contestato dalla Lega, come Fagioli ha ricordato in aula.

La Lega Lombarda di Saronno non è contraria alla rigenerazione dell’ex Isotta Fraschini, ma a una rigenerazione senza garanzie. Chiediamo che prima dell’approvazione definitiva siano scritti nell’Accordo di Programma e nella convenzione: le fideiussioni; l’estensione degli obblighi agli acquirenti dei lotti; il divieto di grandi superfici di vendita.

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