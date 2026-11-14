Ex Isotta, il fact-checking della Lega che “smonta la propaganda di Tu@Saronno”
14 Novembre 2026
Tu@Saronno rivendica per l’amministrazione Pagani di aver “scelto il parco”. Bisogna ristabilire la verità, perché non si può pretendere che i cittadini partecipino alle scelte del Comune se sono informati solo dalla propaganda. Era già previsto che il 50% dell’area Isotta Fraschini diventasse pubblica. È stata invece una scelta dell’amministrazione Pagani farla rimanere di proprietà privata. Bisogna che i benefici pubblici siano scritti, garantiti e durino nel tempo.
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