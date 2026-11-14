Città

SARONNO – “La conclusione dell’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni rappresenta un nuovo passaggio nel percorso dell’ex Isotta Fraschini. Non siamo ancora all’approvazione definitiva del Piano, ma si compie un passo avanti verso la possibile rigenerazione della più importante area dismessa della città”.

A poche ore dalla fine del doppio consiglio arriva l’analisi della lista civica “Insieme per Crescere”.

“Abbiamo scelto in questi mesi di intervenire poco pubblicamente. Abbiamo preferito lasciare lavorare assessori e uffici, impegnati nella ricerca di un equilibrio complesso tra le legittime esigenze dell’investitore immobiliare e quelle della città.

È infatti questo, per noi, il punto centrale: non lasciare al privato il compito di decidere da solo il futuro di un pezzo così importante di Saronno, ma neppure ostacolare un investimento oggettivamente capace di rigenerare un’area dismessa, con un indubbio beneficio pubblico.

Il lavoro avviato dall’assessore Nicola Gilardoni e successivamente condotto da Emilio Guastamacchia, grazie alla collaborazione degli uffici comunali e in coerenza con il chiaro indirizzo dato dalla Sindaca Pagani, ha voluto assicurare che un’interessante operazione privata trovasse attuazione nella nostra città, cercando di massimizzare al contempo il valore pubblico.

Parco aperto alla città, spazi per l’alta formazione, edilizia sociale e convenzionata e opere pubbliche sono elementi importanti di questo equilibrio.

Tra i temi più delicati restano la dotazione di parcheggi e la viabilità di una zona destinata a cambiare profondamente volto. Abbiamo ritenuto fondamentale che il progetto comprendesse parcheggi a uso pubblico sufficienti per pendolari e cittadini e soluzioni di mobilità che non producessero nuove congestioni, ma contribuissero a ridurre quelle esistenti. È un tema che abbiamo posto già nella fase di adozione e durante l’esame delle controdeduzioni e sul quale continueremo a vigilare. Lo sviluppo dell’area cambierà inevitabilmente i flussi di mobilità: abbiamo voluto che se ne tenesse conto già in questa fase e sarà necessario continuare a verificare e gestire gli effetti del progetto nel tempo.

Ci auguriamo che la collaborazione e l’equilibrio tra interesse pubblico e privato trovati con questo nuovo corso possano proseguire anche nei prossimi mesi e negli ulteriori passaggi del procedimento.

La nostra idea di sviluppo è questa: attrarre investimenti, creare opportunità, rigenerare la città e farla crescere, senza rinunciare mai al ruolo di indirizzo e tutela dell’interesse pubblico che spetta all’Amministrazione”.

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